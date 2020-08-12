علاقات و مجتمع
أثار الفنان أحمد سعد الجدل مؤخرا بظهوره المتكرر مع مصممة الأزياء علياء بسيوني الفتاة المقرر أن يرتبط بها قريبا، وتحدث عن موعد خطوبتهما في مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" مع الإعلامي تامر أمين.
وقال أحمد سعد إن موعد خطوبته خلال أيام، "عايز أقول أن الأيام الجاية هخطب بإذن الله وهعلن الخبر خلاص، لأن الناس بتكلمني وبتسألني بشكل مرعب".
ولخص سعد علاقته بعلياء وبمن سبقها، بيت شعر لنزار قباني، "60 ألف امرأة قد أحببت و60 ألف امرأة قد عشقت، ولكنني حين رأيتك قد بدأت".
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد سعد يتحدث عن موعد خطوبته ويتغزل في حبيبته ببيت شعر (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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