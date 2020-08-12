آخر ما كتبته "منى" قبل رحيلها بعد مصطفى حفناوي: لا تحسدوا الناس

علاقات و مجتمع

"مات ..لا إله إلا الله..قلبي اتقبض"، رسالة هاتفية على تطبيق واتساب، أرسلتها فتاة في مقتبل العمر، تدعى منى أيمن، لخطيبها إسلام قنديل، معلنةً حزنها على رحيل اليوتيوبر مصطفى حفناوي، الذي توفي أمس الأول الإثنين، عقب تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى.

حالة من الحزن سيطرت على الفتاة والتي بدت واضحة خلال حديثها مع خطيبها، وعبر منشوراتها على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وما هي إلا 6 ساعات حتى لحقت باليوتيوبر مصطفى حفناوي.

وكانت آخر ما دونته "منى" عبر حسابها قبل يوم من وفاتها، "‏لُطفُ الرَّد.. يبني قصورًا من الوِدّ"، ليعلن خطيبها بعد ساعات وفاتها.

وقبل أيام، دونت الفتاة عبر حسابها منشورًا، قالت خلاله، "لا تَحسدوا النَاس على نصَيبهم من الفَرح لِمُجرد أن نصَيبهم من الحُزن لم يُرَ" لتموت بعد كتابة المنشور بأيام قليلة.

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حالة من الصدمة صحبت خطيب العروس، معلنًا خبر وفاتها متحدثًا عن الأحاديث القليلة التي دارت بينهما قبل وفاتها، قائلًا "كانت بتكلمني الساعة 6 المغرب على حفناوي اللي مات وخايفة من الموت دا تقومي بعدها بساعات تروحي كدا مني في لحظة مش عارف اتحرك حاسس إن أنا متكتف ومش مصدق".

خطيبها مصطفى قنديل الذي يعمل بأحد المطاعم بمدينة دبي في الإمارات، نشر تدوينة كتب فيها: "إنا لله وإنا إليه راجعون، ألف رحمة ونور عليكي يا حبيبتي هتوحشيني أوي مش مصدق أنا لسا مكلمك من ساعتين سبتيني وروحتي فين ربنا يرحمك ويصبرني ويعوض عليا بعيد عنك ومش عارف أجيلك، مين هيطبطب عليا من بعدك من هيصبرني على غربتي بعدك يا رب يا رب صبرني يا رب".

وفاة مصطفى حفناوي

وأعلن مطرب الراب والفنان الشاب أحمد الشبكشي، عن وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي، وذلك بعد أزمة صحية تعرض لها مؤخرًا دخل على إثرها أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وكتب "الشبكشي" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "البقاء لله والدوام لله وحده والفاتحة على روح مصطفى حفناوي، في الجنة إن شاء الله يا حبيبي، مصر كلها كانت بتدعي لك وهتفضل تدعي لك".