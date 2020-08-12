الامارات | البطيخ المقطّع مسبقاً قد يكون ملوثاً.. على هذه الفئات الابتعاد عنه

شكرا لقرائتكم خبر عن البطيخ المقطّع مسبقاً قد يكون ملوثاً.. على هذه الفئات الابتعاد عنه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شراء البطيخ أو الشمّام المقطع مسبقاً إلى مكعبات جاهزة على الأكل طريقة رائعة لتوفير الوقت والجهد.. ولكن للأسف هذه المكعبات التقليدية يمكن أن تفسّد بشكل أسرع، وتحمل خطراً ما، خصوصاً على بعض الفئات.

ويبحث معهد براونشفايج الألماني للغذاء والصحة البيطرية على مدار الخمس سنوات الماضية ما إذا كان البطيخ المقطّع مسبقاً ملوثاً بالفعل بالجراثيم وقت الشراء.

واختار المعهد منذ عام 2016 نحو 70 عينة من الجراثيم مثل السالمونيلا والليستيرية. وكانت النتائج حتى الآن إيجابية.

وتقول وكالة المستهلك في بافاريا إنه لتجنب الإصابات يجب على الأطفال الصغار للغاية والمسنين والنساء الحوامل والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة عدم تناول مثل تلك المنتجات لخطر وجود البكتيريا فيها.

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بينما ينصح المعهد الألماني المستهلكين بضرورة شراء مكعبات البطيخ التي تبدو جيدة - وليس عليها بقع أو نسيج غريب - وليست مخزنة في درجة حرارة أكثر من سبعة درجات مئوية.

ويجب على المستهلكين تناول الفواكه بمجرد شرائها قدر المستطاع أو تخزينها فوراً في مكان بارد لإبطاء نمو البكتيريا.

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