بعد وفاة طالب في "حمام سباحة".. وقائع غرق راح ضحيتها الأطفال

علاقات و مجتمع

تنتشر العديد من حالات الغرق داخل حمامات السباحة، كان آخرهم وفاة طالب في أحد حمامات السباحة الخاصة ببشتيل بعد انقاذ ابن عمه وصديقه من الغرق، بمحافظة الجيزة.

أوضح محمود سيد إبراهيم، والد الطالب المتوفى تفاصيل وفاة نجله، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، "حمام السباحة ميته خضراء وجايبين مواتير ري بتاعت الزراعة وبيشفطوا المية دي".

يرصد "هُن" في التقرير التالى حوادث غرق الأطفال داخل حمامات السباحة

مصرع طفلة غرقا أثناء تدريب سباحة

لاقت طفلة العام الماضى مصرعها غرقا، أثناء التدريب على السباحة بمحافظة الفيوم، بحمام غير مرخص بنادي الرحاب ببندر إطسا، ونقلت لمستشفى إطسا المركزي الطفلة سندس أسامة، 10 سنوات.

Advertisements

مصرع طفل صعقا بالكهرباء داخل حمام سباحة

خرج الطفل "حازم" في رحلة تنزه مع أصدقائه عند ارتفاع درجة حرارة الجو، وبأحد النوادى الرياضية بمنطقة الفلاحة بالخصوص المرج، خرج الطفل صاحب الـ10 سنوات من حمام السباحة حتى يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد التزحلق بالقرب من ثلاجة مشروبات.

على مسافة متر يضع صاحب حمام السباحة ثلاجة مشروبات كهربائية دون أي عوامل أمان أو مراعاة أنه بالقرب منها مياه ولا يجب وضعها في هذا المكان صعق حازم بالكهرباء وتوفي فور وصوله إلى مستشفى المرج.

غرق طفل في حمام سباحة عمقه 3 أمتار

كانت آخر وقائع الغرق ما تعرض له طالب في قرية بشتيل بالجيزة، بعد وفاته غرقا في حمام سباحة ولم يشعر به أحد، عند إنقاذه ابن عمه وصديقه من الغرق.