الجوزاء زي الزئبق والعقرب من حديد.. اعرف معدنك المناسب من برجك

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فضة وذهب وغيرهما من أنواع المعادن، التي تعبر عن كل برج وتمده بالطاقة الإيجابية، إذ ترتبط صفات الأبراج بصفات الكوكب المسيطر على البرج.

وقدمت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، المعادن التي تناسب كل برج حسب كوكبه وصفاته.

الحمل:

الحديد وهو يمثل أقوى المعادن وأصلبها، وبالفعل يشبه الحمل الحديد في قوته وصلابته.

الثور:

النحاس الذي تصنع منه التحف الفنية والحلي معبرا عن كوكب فينوس، وهو كوكب الجمال المسيطر على الثور.

الجوزاء: الزئبق الذي لا يستطيع أي شخص الإمساك به تماما مثل الشخص الجوزاء.

السرطان:

الفضة وهو لون القمر المتلألئ وهو الكوكب المسيطر على السرطان.

الأسد:

الذهب ملك المعادن مثل الأسد ملك الغابة ولونه لون الشمس الذهبية وهي الكوكب المسيطر على الأسد.

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العذراء:

يشترك برج العذراء مع برج الجوزاء في معدن الزئبق، لا يستطيع أي شخص الإمساك به، كما أنه يميل لمعدن النيكل الذي يمتاز بمقاومته للتآكل واستخدامه في المعدات الطبية والمنزلية وهي نفس اهتمامات العذراء الذي يهتم بالحياة الصحية والمنزلية.

الميزان:

وهو أيضا مثل برج الثور يميل لمعدن النحاس الذي تصنع منه التحف الفنية والحلي والآلات الموسيقية معبرا عن كوكب فينوس كوكب الجمال والفن وهو المسيطر على برج الميزان.

العقرب:

الحديد الصلب أو الفولاذ وهو سبيكة من الحديد القاسي والمقاوم للشد تماما مثل الشخص العقرب ومع ذلك هو قادر على الانصهار مع المعادن الأخرى كما يفعل العقرب الذي يشعر بالآخرين وينصهر معهم.

القوس:

القصدير أو الصفيح المتميز بالمرونة والبريق مثل الشخص القوس المرن المحب للبريق

الجدي:

الفضة وهي على درجة عالية من البريق مثل شخصيات الجدي ويعتمد بريق الفضة على صقله وتلميعه وذلك ما يهتم به الشخص الجدي.. يهتم بالاجتهاد وبصقل مواهبه من أجل الظهور وتستخدم الفضة في صناعة العملات وقد يفسر ذلك اجتهاد الجدي وموهبته في كسب المال.

الدلو:

الألومنيوم الذي يتميز بالخفة لذلك تصنع منه الطائرات التي تحلق في السماء علما بأن أورانوس الكوكب المسيطر على الدلو هو إله السماء الذي ينادي بالمبادئ السماوية.

الحوت:

البلاتين أغلى المعادن وأرقاها وهو يعبر عن صلابة الحوت ورقيه الانساني وقيمته لذلك هو يهتم بالقيمة المادية والمعنوية لكل شيء.