رجل يشعل النار في نفسه حتى يقنع حبيبته بقبول عرضه للزواج

لايف ستايل

الحب المشتعل داخله جعله يفكر في كيفية التعبير عنه بطريقة مختلفة تثير إعجاب حبيبته التي حلم بالزواج منها لسنوات، ولم يجد أمامه فكرة مختلفة إلا بإشعال النار في جسده حتى تقتنع حبيبته بالزواج منه.

وساعد ريكي آش في انجاز مهمته أنه يعمل في السيرك، حتى بدأ التفكير في كيفية إعداد المفاجأة لصديقته كاترينا دوبسون، التي تعمل ممرضة.

وفي مقطع فيديو نشره موقع "New Work Post"، دخلت "دوبسون"، 48 عاما، السيرك قبل أن يشعل الشاب النار في نفسه راكعا على ركبتيه، طالبا منها الزواج.

Advertisements

وأكد "آش"، 52 سنة، أنه كان يرتدي ملابس داخلية واقية من اللهب وهلام واقي لوجهه وشعره ويديه وظهره وعنقه، وكان لدى الطاقم طفايات حريق، وفي حالة حدوث عطل هناك منشفة مبللة لإخماد النيران.

وقال دوبسون: "أخيرًا انتهى الأمر بموافقتها على الزواج بعد اشعال النار في نفسه"، حيث ظل يحبها سنوات دون جدوى.