الامارات | علماء: الرسام رفائيل غيّر شكل أنفه عندما رسم نفسه

شكرا لقرائتكم خبر عن علماء: الرسام رفائيل غيّر شكل أنفه عندما رسم نفسه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدو أن رسام عصر النهضة الشهير، رفائيل، لم يكن يحب شكل أنفه، فاستبدله بنسخة محسنة في لوحته الذاتية.. هذا ما توصل إليه علماء في جامعة روما، وضعوا تركيباً ثلاثي الأبعاد لوجه الرسام الإيطالي، معتمدين على قناع من الجبس لجمجمته أُعد في عام 1833. وفي ذلك العام، تم للمرة الأخيرة استخراج الرفات التي يعتقد أنها رفات رفائيل، الذي بجّله معاصروه لأنه يسعى للكمال في كل أعماله.

وتوفي رفائيل في روما عام 1520 عن 37 عاماً، بعد إصابته بالتهاب رئوي على الأرجح، ودفن في البانثيون في روما. وعادة ما تظهر لوحة رفائيل الذاتية في معرض أوفيتسي في فلورنسا، لكنها الآن في روما للمشاركة في معرض بمناسبة مرور 500 عام على وفاته.

ورسم رفائيل نفسه قبل نحو 15 عاماً من وفاته، وكان حينها حليق الوجه. ويظهر في اللوحة أنف معقوف بشكل أكبر، ظهر أيضاً في أعمال أخرى رسم فيها رفائيل نفسه. والتركيب الثلاثي الأبعاد لوجه رفائيل يعطي تصوراً لشكله في موعد أقرب إلى وفاته، حين كان بلحية.

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