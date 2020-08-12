الامارات | شبكة «فرانس تلفزيون» تحضّر لحفل تضامني مع لبنان

شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة «فرانس تلفزيون» تحضّر لحفل تضامني مع لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتزم شبكة «فرانس تلفزيون» تنظيم حفل خيري، يعود ريعه إلى متضرري الانفجار الدامي، الذي أتى على أنحاء واسعة من العاصمة اللبنانية بيروت، كما أعلنت المجموعة التلفزيونية الفرنسية الرسمية في تأكيد لمعلومات نشرتها صحيفة «لو باريزيان».

وقالت مديرة المجموعة، دلفين إيرنوت، للصحيفة: «لبنان يمر بمحنة رهيبة. تقف قنوات (فرانس تلفزيون) إلى جانب الفنانين، لتنظيم حفلة ضخمة للدعم والتضامن، لمصلحة لبنان وشعبه المنكوب».

وسيتولى الإدارة الفنية للحفلة عازف البوق اللبناني الفرنسي إبراهيم معلوف، وسيجمع فنانين من فرنسا ولبنان ومن حول العالم، وسيسمح بجمع تبرعات لإعادة إعمار العاصمة اللبنانية.

ومن بين الأسماء، التي جرى الإعلان عن مشاركتها في الحفلة المغنيان: ماتيو شديد، وبرنار لافيلييه.

وتسبّب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت بمقتل أكثر من 160 شخصاً، وإصابة أكثر من 6000 آخرين، وتشريد نحو 300 ألف من منازلهم.

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وأضافت مجموعة دلفين إيرنوت «أبعد من مهمتنا كهيئة تابعة للخدمات العامة، المقصود أيضاً إظهار إخوتنا مع الشعب اللبناني المنكوب بفعل سيل من المآسي».

وسيقام الحفل في موعد لم يُحدد بعد، وسيُنقل عبر قناة «فرانس 2»، وإذاعة «فرانس إنتر».

• المغنيان: ماتيو شديد، وبرنار لافيلييه، سيشاركان في الحفل.

• الحفل سيجمع فنانين من فرنسا ولبنان، ومن حول العالم.

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