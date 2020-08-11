منها التليفزيون.. 10 أشياء في غرفة نومك يجب التخلص منها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كل شخص لديه فكرته الخاصة عن الشكل الذي يجب أن تبدو عليه غرفة نومه، وما يجب أن يوضع بداخلها، ولكن بعض العناصر والاتجاهات قد تجعل مساحتك تبدو أصغر وأكثر تشوشا.

وفيما يلي بعض الأشياء التي يجب تجنبها في غرفة نومك، بحسب ما ذكر موقع "insider".

1- تخلص من الوسائد الإضافية على سريرك:

الوسائد هي طريقة رائعة لإضافة البُعد والملمس إلى السرير، ولكن الكثير منها يمكن أن يسبب فوضى، وكلما زاد عدد الوسائد استغرق الأمر وقتا أطول لترتيب سريرك.

2- إزالة أي نباتات تزدحم عتبات النوافذ:

سترغب أيضا في التخلص من أي نباتات زائدة، خاصة إذا كان لديك العديد من النباتات الصغيرة أمام نافذتك.

النوافذ تتكدس بسرعة، لذلك نوصي بتعليق النباتات الصغيرة من السقف في أرجوحة مكرامية لتوفير مساحة أكبر.

3- تخلص من السجادة الصغيرة جدا:

هناك اعتقاد خاطئ شائع أن السجادة الصغيرة ستجعل مساحتك تبدو أكبر، ومع ذلك، فمن المهم اختيار السجادة الأكبر حجما التي تناسب غرفتك بشكل مريح من أجل تحسين مظهر المساحة.

4- حافظ على ديكورات الحائط بعيدا عن الزخرفة:

الحائط المزخرف ذو الموضوعات الهزلية أو العبارات الساخرة هي واحدة من الأشياء العديدة التي تشوش الجدران، حيث إنها تحتوي على اقتباسات أو عبارات، وبالتالي تصبح أدمغتنا غارقة في قراءة المعلومات، لذا من الأفضل إبقاء جدرانك بسيطة جدا من خلال تعليق بعض الصور أو المرايا أو العناصر العاطفية.

5- إزالة الأطباق والوجبات الخفيفة المتبقية على الفور:

Advertisements

يجب ألا تعتاد على ترك الأطباق القديمة وزجاجات المياه وأغلفة الوجبات الخفيفة تتراكم على منضدة وخزانة الملابس، حيث لا يمكن لآثار الطعام أن تسبب الروائح والمخاطر الصحية فحسب، بل تجعل الغرفة تبدو غير مرتبة وغير مرحب بها.

6- احتفظ بمساحة عملك خارج غرفة نومك:

رؤية كومة أوراق العمل التي تحتاج إلى إنهاء أو قائمة بالأشياء التي تحتاج إلى القيام بها لن تساعدك في الحصول على قسط جيد من الراحة أثناء الليل، وتعتبر غرفة النوم هي مساحة للاسترخاء، وإعادة تجديد الطاقة.

لذا إذا كان يجب أن يكون لديك مكتب في غرفتك، فستحتاج إلى تقليل كمية الفوضى الموجودة فوقه من خلال استخدام الأدراج والصناديق وحلول التخزين الأخرى.

7- تجنب ترك الإيصالات والأوراق في كل مكان:

التنظيم هو المفتاح لخلق ملاذ مريح في غرفة نومك، حيث إنه إذا لم تتمكن من التخلص من الإيصالات وأكوام الورق الأخرى في غرفتك، فيجب عليك على الأقل تخزينها بعيدا عن الأنظار، لذا حدّد مكانا، مثل صندوق تخزين أنيق، لأشياء مثل الإيصالات أو الأوراق الضالة للحفاظ على مساحة مرتبة.

8- إزالة الفوضى الزائدة من منضدة السرير:

إن الهدف عند تصميم غرفة النوم هو خلق بيئة هادئة تجعلك تشعر بالراحة، لذا، إذا كان لديك فوضى مفرطة، خاصة بجوار سريرك على منضدة السرير، فقد تشتت انتباهك عندما تحاول النوم، لذا التزم بالأساسيات: كوب من الماء، وعلبة مناديل، حيث إن الباقي يشغل مساحة ويجمع الغبار.

9- جرب شمعدان حائط أو مصباح معلق:

لتوفير مساحة أكبر في منطقة السرير الخاصة بك، استبدل مصابيح الطاولة الموجودة على طاولات السرير الخاصة بك بشمعدانات أو مصابيح معلقة، حيث إن القيام بذلك يمكن أن يضيف أيضا عنصرا مرتفعا من الأناقة إلى مساحتك مع إضافة المزيد من الإضاءة إلى غرفتك.

10- التلفزيون في غرفة المعيشة وليس النوم:

مشاهدة التلفزيون في السرير قد تسبب ليالي مضطربة وأرق، ووجود تلفزيون أو نظام ترفيهي في غرفة نومك يمكن أن يتسبب أيضا في حدوث فوضى، حيث ‘نه يمكن أن تشغل الأسلاك والحوامل ومكبرات الصوت والشاشات قدرا كبيرا من المساحة التي لا يمكنك تحمل فقدها في بعض الأحيان.