أقنعة الحليب لتوحيد لون بشرتكِ

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 10:45 مساءً - من المشاكل التي تتعرض لها الصبايا بموسم الصيف، هو ظهور البقع الداكنة بسبب أشعة الشمس، والتي تتسبب بمشاكل توحيد لون البشرة لديكِ، لهذا أنتِ بحاجة لعمل ماسكات طبيعية بشكل دائم، للمحافظة على لون بشرتِك، ولا تتأثر بشكل سلبي بمشاكل لون البشرة الداكن والاسمرار، والبقع.



والحليب أحد المواد الغذائية المهمّة التي تحتوي على مضادات أكسدة، ومواد تساعد على تفتيح لون البشرة، بالإضافة إلى البروتين والفيتامينات التي تجدد خلايا بشرتكِ باستمرار. وإليكِ الماسكات الطبيعية..

ماسك البطاطا والحليب والليمون

ماسك البطاطا والحليب والليمون

- 3 ملاعق كبيرة حليب كامل الدسم

- حبة بطاطس مهروسة بالخلاط

- عصير ليمونة واحدة



تحضير الماسك



اخلطي الحليب مع الليمون والبطاطا.

وزعي الخليط على بشرتكِ واتركيه لمدة نصف ساعة.

أزيلي الخليط، واغسلي وجهكِ بالماء

كرري الماسك مرة أو مرتين أسبوعيًّا للحصول على نتيجة مرغوبة.



ماسك الحليب مع الأفوكادو والعسل

ماسك الحليب مع الأفوكادو والعسل

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- ثمرة أفوكادو مهروسة

- ملعقة كبيرة حليب

- ملعقة كبيرة عسل



اخلطي المكونات مع بعضها البعض، وضعيها على بشرتكِ لمدة 20-30 دقيقة تقريبًا، إلى أن تشعري ببعض الشدّ في وجهِك.

اغسلي وجهكِ بعدها بالماء الفاتر.

كرري الماسك مرة أسبوعيًّا لتحصلي على بشرة شبابية وصحية، وبألوان موحدة أيضًا.



ماسك الحليب مع ماء الورد وزيت الزيتون

ماسك الحليب مع ماء الورد وزيت الزيتون

- ملعقة كبيرة حليب

- ملعقة صغيرة زيت زيتون

- ملعقة صغيرة ماء الورد



تحضير الماسك



ضعي الحليب مع ماء الورد وزيت الزيتون في وعاء.

استخدمي قطنة مبللة بالماسك، امسحي بها وجهكِ بلطف.

اتركي الماسك حتى يبدأ يجف على بشرتِك، أو اتركيه لمدة 20 دقيقة.

اشطفي وجهكِ بعدها بالماء الفاتر.

يفضل تكرار الماسك كلما شعرتِ أنّ بشرتكِ بحاجة لنضارة، وأنّ مشاكل البقع بدأت تظهر.

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