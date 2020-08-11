كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 10:45 مساءً - يعد تطويل الأظافر وتبييضها من الأمور المهمة التي تشغل بال الكثير من الفتيات، إذ ترغبن في ظهور يديها بشكل جذاب وأنيق.

وتميل معظم الفتيات إلى استخدام الوصفات والخلطات الطبيعية، لما لها فوائد ومزايا عديدة في تطويل وتبييض الأظافر، ولا تكفي تطبيق هذه الطرق للحصول على نتيجة واضحة، فمن الضروري اتباع نظام غذائي صحي متوازن، وشرب كميات كبيرة من الماء بشكل يومي، والحرص على تنظيف الأظافر وبردها باستمرار، وتدليكها وغسلها بالماء الساخن والصابون.

وخلال السطور التالية؛ يقدم لك "الخليج 365. نت" عدة خلطات يمكنك تطبيقها على أظافرك، إذا كنت تسألين عن كيفية تطويل الأظافر وتبييضها.

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خلطة من الليمون وماء الورد

جربي خلطة من الليمون وماء الورد



وتتكون هذه الخلطة من ملعقتين من عصير الليمون، وملعقتين من ماء الورد.

قومي بمزجهما جيدا في وعاء، ثم ضعي الخليط على أظافرك، وقومي بتدليكه عليها لمدة 30 دقيقة، وذلك بعد غسل أظافرك والتأكد من نظافتها.

ثم قومي بغسل أظافرك بعد مروة 30 دقيقة من وضع الخليط، ويمكنك تكرار هذه الخلطة 3 مرات أسبوعيا، وستحصلين على نتيجة ملحوظة.



خلطة من البيض والعسل

جربي خلطة من البيض والعسل



وتتكون هذه الخلطة من صفار بيضة وملعقة من العسل، وقليل من الملح.

قومي بمزج صفار البيضة مع العسل والملح، وضعي أظافرك بالخليط لمدة 15 دقيقة، وكرري هذه التجربة لمدة أسبوع بشكل يومي، وستجدين فرقا كبيرا في طول ولون أظافرك.

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خلطة من زيت اللوز والطماطم

جربي خلطة من زيت اللوز والطماطم



وتتكون هذه الخلطة من نصف ثمرة من طماطم مهروسة، وملعقة من زيت اللوز.

قومي بمزج نصف ثمرة من الطماطم المهروسة مع ملعقة من زيت اللوز، وضعي أظافرك بالخليط لمدة 10 دقايق، ويمكنك تكرار هذه الخلطة بشكل يومي، وستحصلين على نتيجة واضحة خلال أسبوع فقط.



خلطة من الليمون والملح



وتتكون هذه الخلطة من ملعقتين من عصير الليمون، وملعقة كبيرة من الملح الخشن.

قومي بمزج عصير الليمون والملح الخشن جيدا، وضعي أظافرك في الخليط مع تدليكها لمدة 5 دقائق، ثم اتركيه على أظافرك لمدة 10 دقائق، ويمكنك تكرار هذه الخلطة مرة أسبوعيا.

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