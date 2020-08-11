صيحات البناطيل الأكثر عصرية لقصيرات القامة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 10:45 مساءً - ظهرت على منصات عروض خريف 2020 الكثير من صيحات البناطيل العصرية التي تناسب قصيرات القامة على وجه الخصوص. وقد جاء منها البناطيل القصيرة التي تصل للكاحل، والبناطيل ذات القصات الواسعة بالخصر العالي، بالإضافة إلى البناطيل الملونة والبناطيل الضيقة بتصميم «ليغينغ» من خامات متنوعة.

بنطلون ضيق من اللاتيكس من سان لوران Saint Laurent



من هذا المنطلق، تضع الخليج 365 اليوم بين يديك أحدث صيحات البناطيل الأكثر عصرية الخاصة بقصيرات القامة كي تتألقي بها بطرق عصرية مميزة من منصات عروض خريف 2020.

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بناطيل عصرية لقصيرات القامة موضة خريف 2020

بناطيل قصيرة لقصيرات القامة من عروض خريف 2020

بنطلون قصير باللون الأصفر من فندي Fendi



قدمت أهم الدور العالمية ضمن مجموعاتها لموسم خريف 2020 باقة واسعة من البناطيل القصيرة ذات التصاميم والألوان المتنوعة، والتي تعتبر الأنسب لقصيرات القامة إذا ما تم تنسيقها بالطريقة الصحيحة المناسبة لهن.

لفتنا البنطلون القصير باللون الأصفر الحيوي ضمن عرض فندي Fendi للموسم القادم الذي تم تنسيقه مع كنزة صوفية طويلة أنيقة باللون الأبيض. سيبدو هذا البنطلون القصير مميزاً إذا ما اعتمدته قصيرات القامة مع حذاء «بوت قصير» ankle boots بكعب لإطلالة تجمع بين المرح والأناقة.

أما لإطلالة أكثر رسمية تبحث عنها قصيرات القامة، أعجبنا تصميم البنطلون القصير باللون الأزرق ضمن عرض غوتشي Gucci بتصميمه الواسع من الأسفل، والذي تم تنسيقه مع جاكيت بليزر بنفس اللون والخامة.

من الأجمل تنسيق هذا البنطلون مع قميص أبيض وحزام لتحديد الخصر، ولا تنسي الحذاء بكعب الذي سيضفي الرونق على أسلوبك.

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بناطيل بالتقليمات الطولية لقصيرات القامة من عروض خريف 2020

بنطلون بالتقليمات من لويس فويتون Louis Vuitton



تعتبر موضة التقليمات واحدة من أبرز اتجاهات الصيف، إلا أنها لا تزال مستكملة رواجها هذا العام لموسم خريف 2020، حيث رصدناها بقوة على منصات عروض أهم العلامات التجارية.

أعجبتنا جداً البناطيل بالتقليمات الطولية ضمن عرض دار برادا Prada، فجاءت بتصميم ضيق مناسب جداً لقصيرات القامة وقد تم تنسيقها مع جواطيت منفوخة bomber jackets ملونة لإطلالات كاجوال عصرية.

تعتبر البناطيل بالتقليمات الطولية الأفضل لقصيرات القامة ذلك لأنها تزيد من طولهنّ بشكل أنيق وترندي.

أما ضمن عرض لويس فويتون Louis Vuitton فلفتنا بنطلون حرير باللون الأسود يجمع في تصميمه بين التقليمات الطولية وكأنها جذور للورود المنقوشة عليه.

بناطيل واسعة لقصيرات القامة من عروض خريف 2020

بنطلون واسع بنقشات الفهد من توم فورد Tom Ford



يمكن لقصيرات القامة اعتماد البناطيل الواسعة سواء كانت بألوان السادة أو النقوش شرط أن يتم تنسيقها مع توب أو قميص قصير لإبراز الخصر وإضفاء لمسة من الأنوثة على الإطلالة، بالإضافة إلى اعتماد حذاء بكعب.

وقد لفتنا البنطلون الواسع المصمم من الجلد باللون البرغندي ضمن عرض شانيل، وكذلك البنطلون الواسع بطبعات الفهد من توم فورد Tom Ford.

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