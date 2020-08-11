حقيقة الصورة المتداولة لابنة الرئيس الروسي أثناء تلقيها لقاح كورونا

علاقات و مجتمع

تداول مقطع فيديو لفتاة ادعى البعض أنها ابنة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد إعلانه تلقيها اللقاح الذي أعلن عنه اليوم، كأول لقاح لكورونا في العالم.

وانتشر على موقع التدوينات القصيرة، "تويتر"، فيديو لفتاة روسية ادعى ناشطون أنها ابنة الرئيس فلاديمير بوتين، ولكن أوضح موقع "روسيا اليوم"، أن هذه الفتاة هي ليست ابنة الرئيس بوتين، وإنما متطوعة شاركت في التجارب السريرية للقاح ضمن مجموعة من المتطوعين، تحدثت الصحافة الروسية عنهم في شهر يوليو الماضي.

ولدى الرئيس الروسي ابنتان هما "ماريا وإيكاترينا" من طليقته لودميلا التي تزوجها لمدة 30 عاما، قبل إعلانهما الانفصال في عام 2013.

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فلاديمير بوتين يخفي بناته عن الإعلام

يحرص دائمًا الرئيس "بوتين" عدم الإعلان عن أي معلومات عن بنتيه، وفي تصريحات سابقة له أكد أنهما تقيمان في روسيا ولم تسافرا أبدا إلى الخارج للإقامة الدائمة، ولم تدرسا في أي بلد غير روسيا، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".