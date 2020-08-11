مرض الزهايمر ينتشر بين النساء أكثر من الرجال.. إليك الأسباب

صحة

كشفت البروفيسورة جيسيكا كالدويل، أخصائية علم النفس العصبي، عن أن مرض الزهايمر الذي يصاب به البعض في مرحلة عمرية معينة ينتشر بين النساء أكثر من الرجال، وذلك لعدة أسباب أوردها موقع "health line".

فقدان هرمون الأستروجين

يعد انقطاع الدورة الشهرية من أسباب الإصابة بالزهايمر.

يعد هرمون الاستروجين مهم جدا للحفاظ على صحة الدماغ وقدرته على تشكيل خلايا، واتصالات جديدة، أي ما يُعرف بالمرونة العصبية، كما أنه ينظم عملية الالتهاب، وله دور في حماية الخلايا من الموت.

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ما يعني أن فقدان الأستروجين سيؤدي إلى خسارة هذه الفوائد، بالإضافة إلى تأثيرات أخرى، فهذا الهرمون يلعب العديد من الأدوار المهمة في الدماغ والجسم.

طرق وقائية لتقليل خطر الإصابة بالزهايمر

نظام غذائي صحي

الالتزام بنظام غذائي صحي غنى بالخضروات والفواكه والقليل من الدهون المشبعة مهم جداً للمرأة، حيث يساعد في الحفاظ على القدرات الذهنية.

التمارين الرياضية

تخفف التمارين الرياضية من التأثيرات السلبية لمرض السكري، وتحمي من التوتر والاكتئاب، والتي تعد من عوامل الخطورة لمرض الزهايمر.