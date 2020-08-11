بعد وفاة مصطفى حفناوي.. تعرف على حكم المتوفي بالوشم قبل إزالته

فتاوى المرأة

لا تزال وفاة اليوتيوبر الشهير، مصطفى حفناوي، تثير المزيد من الجدل والنقاش، والتي تجددت اليوم حول دق الوشم، والوفاة في ظل وجود الوشم دون إزالته، حيث ظهر الفقيد مراراً بوشم على يديه باسم "آلاء" وهي ابنة شقيقته، التي حرص على دق اسمها على يده عقب وفاتها.

وتسائل الكثير وخاصة الفتيات، اللاتي اعتدن رسم الوشم، عن حكم الوفاة بالوشم دون إزالته من على الجلد.

حكم المتوفى بالوشم

من جانبه قال الدكتور أحمد محمود كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن "الوشم" المرسوم على الجسد حرام شرعا، لأنه ثابت.

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وأكد "كريمة"، خلال تصريحه لـ "هُن": في هذه الحالة، يُغسل المتوفي ويُدفن بشكل طبيعي، دون أن يأتي طبيب لإزالته، مضيفا:"مينفعش ننتهك حُرمة الجسد، خاصة لو متوفي ونشوه جسمه، مش في إيدينا حاجة إلا إننا نستغفرله ونطلب من ربنا يرحمه ويغفرله".

صديقة الفقيد: حاولنا نشيله

وكتبت الفنانة الصاعدة، رانيا يحيى، صديقة "حفناوي" في منشور عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: "مليون رسالة جيالي عشان موضوع الوشم، وأنا مركزة فيه بقالي كذا يوم، وامبارح قعدت مع أخوه، عشان أخد منه موافقة نجيب حد يشيله وطبعًا ده هيشوه الجلد، وكلمنا شيخ كبير إدانا فتوى أنه ذنب وأخده خلاص ومفيش داعي نشوهه".

وفاة مصطفى حفناوي

وأعلن مطرب الراب والفنان الشاب أحمد الشبكشي، عن وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي، وذلك بعد أزمة صحية تعرض لها مؤخرًا دخل على إثرها أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وكتب "الشبكشي" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "البقاء لله والدوام لله وحده والفاتحة على روح مصطفى حفناوي، في الجنة إن شاء الله يا حبيبي، مصر كلها كانت بتدعي لك وهتفضل تدعي لك".