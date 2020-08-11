صور.. القبض على ملياردير أمريكي ارتدى ملابس زوجته الداخلية "كمامة"

علاقات و مجتمع

ارتدى الملياردير الأمريكي جون مكافي، ملابس زوجته الداخلية "لباس ثونج"، ككمامة لحماية نفسه من فيروس كورونا المستجد، وهو ما أدى إلى اعتقاله من قبل الشرطة الأمريكية.

وكتب مكافي، مبتكر ومنشئ برنامج McAfee "مضاد فيروسات" على الكمبيوتر، عبر صفحته الشخصية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، يعلن القبض عليه بسبب معتقداته أن الكمامة لا تحمي من الفيروسات وإنما من البكتيريا.

وكتب مكافي، "كمامة ثونج، لا تعيد تدوير ثاني أكسيد الكربون في الزفير، مثل أقنعة الأذن، و(يُعفى ضعاف التنفس من ارتداء الكمامات لأن الكمامات تعيق التنفس)".

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وأكمل، "تمنع الكمامة البكتيريا، ولا تمنع الفيروسات يا ناس، ألقوا القبض علي بسبب معتقداتي"، ثم شكر زوجته على منحه لباسها الداخلي، "شكرا لك حبيبتي".

وأوضح "مكافي"، أن الشرطة أوقفته ليس للبس القناع، بل لرفضه استبداله بقناع طبي معتمد من قبل السلطات.

وقالت زوجته، إن جون ارتدى قناعا غاية في الدقة والروعة وعالي الحماية، ولكنها لم تذكر أن القناع لم يكن سوى سروالها الداخلي "السترينغ الأسود".