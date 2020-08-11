المرأة تتصدر المشهد الانتخابي في مدينة نصر بانتخابات الشيوخ (صور)

علاقات و مجتمع

بدأت أعداد كبيرة من المواطنين في التوافد على لجان انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، في مجمع مدارس الملك فهد للغات، والتي بدأت صباح اليوم، وتستمر يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و 12 أغسطس.

وبعد أن ساد الهدوء اللجان الانتخابية في الساعات الأولى من بدء التصويت، توالى حضور الجمهور بأعداد كبيرة للجان، وكان للمرأة دور كبير في المشاركة في العملية الانتخابية، مصطحبة معها أطفالها للجان، لتنمية الحس الوطني لديهم.

وعلى الجانب الآخر، وفي اللجان الخاصة بالرجال، توافد أعداد متوسطة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، ليكون التفوق للسيدات في المشاركة الانتخابية على الرجال حتى الآن في اللجان الخاصة بمنطقة مدينة نصر.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها فى التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء اليوم وغدا.

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ينتخب مجلس الشيوخ بواقع (100) مقعد بالنظام الفردى، و(100) مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ هناك (27) دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية ، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (15) مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (35) مقعداً لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.

ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

وأكد النائب إيهاب الطماوى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لـ"الوطن"، أن الهيئة الوطنية للانتخابات حرصت على توضيح كافة الإجراءات الخاصة بعملية تصويت المصرين فى الداخل والخارج عبر موقعها الإلكتروني.

وأشار إلى أنه وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن هناك 63 مليون ناخب مصري مقيدون في قاعدة البيانات للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ.