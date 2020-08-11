ماذا يحدث للجسم عند تناول الشوفان يوميًا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

العديد يفضل تناول الشوفان يوميًا، لكن هل أحد فكّر فيما يحدث للجسم عند المواظبة على أكله، وهل له من مخاطر سلبية أو فوائد غذائية؟

تقول أخصائية التغذية غالينا بارتاشيفيتش، إن دقيق الشوفان يحتوي على مواد تمنع الامتصاص الطبيعي للكالسيوم - فيتات. بدوره، يمكن أن يؤدي نقص الكالسيوم إلى هشاشة العظام، المعروفة باسم "أمراض العظام".

وبحسب ما نقلت "سبوتنيك"، فإنه يجب تجنب مثل هذه العواقب، ويجوز تناول دقيق الشوفان بما لا يزيد على 2 أو 3 مرات في الأسبوع.

بدلاً من هذه العصيدة، توصي أخصائية التغذية بتناول الحنطة السوداء أو الشعير على الإفطار، وكذلك الأرز والبرغل. وفي الوقت نفسه، أشارت إلى أن حليب الشوفان لا يؤذي الجسم، كما أن فيتامين "د" الذي يحتويه يعزز نمو الشعر والأظافر.