فيديو.. سيدات يحتفلن بمجلس الشيوخ "زغاريد ورقص في الدقي"

علاقات و مجتمع

شهد محيط لجان منطقة الدقي بالجيزة، احتفالات من قبل السيدات، وزغاريد في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، أمام مقر لجانهن.

وتواجد الأطفال بالأعلام المصرية والكمامات، والذين رقصوا على الأغاني الوطنية، مع تصفيق السيدات بحسب ما رصدت كاميرا "الوطن"، في منطقة الدقي.

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وفتحت لجان الانتخابية مقراتها في التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء اليوم وغدا.

ينتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما 15 مقعدًا لكل منها، ويخصص للدائرتين المتبقيتين 35 مقعدًا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.

ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

من جانبه، أكد النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لـ"الوطن"، أن الهيئة الوطنية للانتخابات حرصت على توضيح كل الإجراءات الخاصة بعملية تصويت المصريين في الداخل والخارج عبر موقعها الإلكتروني.

وأشار إلى أنه وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن هناك 63 مليون ناخب مصري مقيد في قاعدة البيانات للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ.