صور.. صديقة مصطفى حفناوي تستعين بدعاءه لـ"آلاء" للترحم عليه

علاقات و مجتمع

حالة من الصدمة والحزن، دخلت بها اليوتيوبر مرام محمود، إحدى الصديقات المقربات لليوتيوبر الشهير مصطفى حفناوي، والتي بدت واضحة خلال منشوراتها وتفاعلاتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فدائمًا ما كانت تشارك التفاصيل والذكريات التي جمعت بينهما.

تحول حساب مرام، خلال الأيام الخمسة الماضية، لدفتر دعاء، إثر طلبها تكثيف الدعوات من أجله، فتارة تشارك بالصور التي تجمع بينهما، وتارة تشارك العديد من الصور الخاصة به، إلى أن كانت إرادة الله ومشيئته فوق كل اعتبار، فقد استرد الله أمانته، ليتوفى مصطفى، أمس الاثنين، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة.

واستعانت اليوتيوبر "مرام" بدعاء وضعه "حفناوي" عبر حسابه بالترحم على فتاة تدعى "آلاء أحمد"، ضمن المعلومات التعريفية عبر حسابه، قائلًا "اللهم أرحم من رحل عني ولم يرحل مني.. آلاء أحمد"، لتضعه هي الأخرى، مستبدلةً اسم الفتاة باسم حفناوي.

ويُقدم هُن لقطات من حياة اليوتيوبر مصطفى حفناوي ومرام محمود، خلال السطور التالية.

علاقة صداقة من نوع خاص جمعت بين اليوتيوبر الراحل مصطفى حفناوي، وصديقته مرام محمود، والتي ظهرت بصفة خاصة خلال الأيام الماضية منذ دخوله في غيبوبة كاملة، أدت لمكوثه في المستشفى، إذ كانت حريصة على زيارته كل يوم ومرافقته في محنته.

لم تكن هذه المرة الأولى التي تشارك بها "مرام" تفاصيل لها مع اليوتيوبر الراحل، إذ شاركت في اليوم الأول له عند دخوله المستشفى، لقطة مصورة من إحدى مقاطع الفيديو التي كانا يشتركان بها مطالبةً متابعيها بالدعاء له، قائلةً: "من فضلكم ادعوله ده أطيب قلب في الدنيا وقلبه أبيض قوي، إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين".

وفي اليوم الثاني من دخوله المستشفى، حرصت مرام على تكثيف الدعوات له، من خلال مشاركة صورة له عبر حسابها، قائلةً: "ادعوله والنبي يا جماعة ادعوله عشان هو تعبان يارب أنت الشافي المعافي يارب".

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صداقة كبيرة جمعت بين مرام وحفناوي، والتي ظهرت خلال منشور دونته عبر حسابها على "إنستجرام"، وهي تتأسف له، قائلةً: "أنا آسفة على كل حاجه أنا آسفة والنبي يارب طبطب على قلبه ورجعه أحسن من الأول والنبي يارب".

وقبل يومين شاركت مرام، صورة تجمعها بمصطفى، أثناء تواجده بإحدى المستشفيات، بعد أن تعرض لوعكة صحية، وظهرت بجواره أثناء استلقاءه على السرير، قائلةً: "الصورة دي من سنتين وفي عز تعبك كنت بتفضل تهزر معانا كلنا فأنت هتقوم كده كده أنا عارفة أنا ثقتي في ربنا كبيرة".

وقبل ساعات شاركت اليوتيوبر، صورة لمصطفى، عقب وفاته بساعات، تتحدث عن طبيعة العلاقة التي تربط بينهما، قائلةً: "أيوه كنت لسه بحبك وهفضل أحبك لحد ما أجيلك.. الصبر من عندك يارب".

وفاة مصطفى حفناوي

وأعلن مطرب الراب والفنان الشاب أحمد الشبكشي، عن وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي، وذلك بعد أزمة صحية تعرض لها مؤخرًا دخل على إثرها أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وكتب "الشبكشي" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "البقاء لله والدوام لله وحده والفاتحة على روح مصطفى حفناوي، في الجنة إن شاء الله يا حبيبي، مصر كلها كانت بتدعي لك وهتفضل تدعي لك".