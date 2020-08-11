المستشفى يكشف لـ"هن": حفناوي لم يخبرنا الحقيقة.. وجرعة "أوفر دوز" السبب

صحة

حالة من الجدل صاحبت إعلان وفاة الإنفلونسر مصطفى حفناوي، الذي تصدر اسمه محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تداولت صورته مُرفقة بحالته الصحية، مُطالبين بالدعاء له.

وعقب إعلان وفاته، أمس، زعم العديد من رواد "فيس بوك" وأصدقاء الفقيد، إنه توفي بسبب الحسد، وإن "العين" هي السبب الأساسي للوعكة الصحية التي تعرض لها.

وعلى الجانب الآخر، ادعى البعض أن التشخيص الخاطئ والإهمال سبب فقدان "حفناوي" حياته.

سبب وفاة مصطفى حفناوي

وحسم أحمد خالد المسؤول الإعلامي بالمستشفى المعالج لـ"حفناوي"، الجدل حول سبب الوفاة، مؤكدًا أن تعاطي المواد المخدرة، وأقراص "الترامادول" وبعض المنشطات والمكملات، كانت السبب وراء وفاة الشاب.

وقال "خالد"، لـ"هُن": "لما جالنا مقالش إنه واخد ترامادول ولا أي مواد مخدرة، وشرح الأعراض بس، وده أخرنا طبعًا لأنه مشرحش الصورة كاملة".

وتابع: "الأقراص دي هي اللي سببت الجلطة، وكنا ممكن ندوبها في غضون 6 ساعات لو قال إنه متعاطي، لكن كنا اتأخرنا ووصلنا إنه فقد الوعي ودخل الطوارئ".

وأشار "خالد" إن جرعة مخدرات "الأوفر دوز" اللي اكتشفناها بعد الفحوصات والآشعة اتسببت في تأخر حالته، ومن ثم ضمور في المخ قبل الوفاة مباشرة".

وحصلت "هُن" على صورة من التقرير الطبي، الخاص بحالة الفقيد تفصيليًا.

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وفاة مصطفى حفناوي

وأعلن مطرب الراب والفنان الشاب أحمد الشبكشي، عن وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي، وذلك بعد أزمة صحية تعرض لها مؤخرًا دخل على إثرها أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وكتب "الشبكشي" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "البقاء لله والدوام لله وحده والفاتحة على روح مصطفى حفناوي، في الجنة إن شاء الله يا حبيبي، مصر كلها كانت بتدعي لك وهتفضل تدعي لك".