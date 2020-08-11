فيديو وصور.. انطلاق مسابقة ملكة جمال بنت مصر

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انطلقت مسابقة ملكة جمال بنت مصر 2020، لاختيار ملكة جمال مصر للعام الحالي الشهر الجاري، حيث شاركت صفحة المسابقة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لقطات للمتسابقات، وهيئة لجنة التحكيم لاختيار واحدة من الفتيات لتكون ملكة جمال مصر 2020.

ومن بين المشاركين في لجنة التحكيم الدكتورة آمال رزق وهي رئيس لجنة التحكيم، والمطربة اللبنانية دوللي شاهين، وملكة جمال مصر لعام 2016 نادين أسامة، وملكة جمال مصر لعام 2018 ريم رأفت، وملكة جمال مصر لعام 2019 آلاء عاطف، ومصمم الأزياء أحمد مغازي، والممثل عمرو عبد العزيز، ومصمم الأزياء ريهام عاصم، والإعلامية نانسي مجدي.

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ويجرى اختيار المتسابقات في فندق الماسة بمدينة نصر.

يذكر أنه شارك في التحكيم بمسابقة "ملكة جمال مصر 2019" العام الماضي د. آمال رزق، والفنانة هنادي مهنى، والفنان فراس سعيد، ومصمم الأزياء بهيج حسين.

وملكة جمال مصر لعام 2018 ريم رأفت، وملكة جمال آسيا والمحيط الهادي أيسل خالد، وأقيم الحفل النهائي بمسرح فندق "الماسة كابيتال" بالعاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة.