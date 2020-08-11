في عيد ميلادها الـ82.. أبرز إطلالات الجميلة نجاة الصغيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تحتفل الفنانة القديرة نجاة الصغيرة بعيد ميلادها الـ82 اليوم، حيث ولدت في 11 أغسطس من عام 1938 بالقاهرة.

وإلى جانب تاريخها الكبيرة في عالم الغناء والسينما، تميّزت أيضًا بإطلالاتها التي نستعرضها لكم في الألبوم المرفق بالأعلى، تزامنًا مع عيد ميلادها.

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وتتسم نجاة الصغيرة بالهدوء الشديد والخجل، وانعكس ذلك على أزيائها واختياراتها سواء في المكياج الذي اتسم بالهدوء وإبراز رسمة العين بالكحل، وكذلك قصة الشعر الكلاسيكية المنسدل التي لم تتغير كثيراً، حيث اعتمدت على النمط الثابت في الشكل، وكان التغيير الذي يطرأ عليها هو اختلاف طول شعرها بين القصير والمتوسط.

كما اعتمدت نجاة على الذوق الكلاسيكي الراقي والفساتين القصيرة والجيب، مما عكس أنوثتها وجمالها.

اعتزلت الفنانة القديرة، الفن عام 2002، ولكنها عادة في عام 2017 بأغنية جديدة بعنوان "كل الكلام"، ولم تظهر سوى بصورها القديمة التي اعتاد الجمهور عليها في شبابها.