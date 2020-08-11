إطلالات مريحة لرحلاتك السياحية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 03:44 مساءً - استطاع فيروس كورونا بكل ما حمله من ضوابط وممنوعات وقيود، أن يحدّ من نشاطاتنا هذا الصيف. ولعلّ أبرز هذه النشاطات هي الرحلات التي نقوم بها عادة إلى دول سياحية تستضيفنا بأجوائها الحيويّة وتمنحنا الراحة الاستجمام اللذين ننشدهما.

إلا أن فترة الحجر المنزلي الذي فرضه هذا الفيروس ستنتهي عاجلاً أم آجلاً، وسنستعيد حياتنا الطبيعية بكل المشاريع التي نخطّط لها والأحلام التي نسعى إلى تحقيقها. فما هي الوجهة السياحية التي ستذهبين إليها، وما هي الإطلالات التي ستنسّقينها خلال رحلتك هذه، وما نوع الأزياء التي ستضعينها في حقيبة السفر بحسب الوجهة التي ستقصدينها...؟

علامات استفهام كثيرة تدور في رأسنا ونحن نخطّط لرحلتنا السياحية بعد انتهاء فترة الحجر المنزلي.





رحلة إلى المغرب



إذا كنت من عاشقات الرحلات السياحية التي تأخذك إلى قلب التراث العابق فما عليك سوى التخطيط لرحلة إلى المغرب وتحديداً مدينة مراكش. ولا شك بأن القفطان هو أكثر الأزياء التي ترتبط بشكل كبير بحضارة هذا البلد ويعتبر اللباس المفضل للنساء كما أنه يناسب الطقس الحار وقصته الواسعة تسمح بحرية الحركة.



رحلة في الصحراء



من الرحلات الاستكشافية والمليئة بالمغامرات، والتي لا يجب أن تغيب عن برنامج رحلاتك. جولة في الصحاري الواسعة واختيار أزياء بدرجات ترابية من البيج والكاكي التي تلائم أجواءها وتذكرنا بها، هي حلم كل من تبحث عن مغامرة شيّقة لا تُنسى.



جزر المالديف





تتمتع جزر المالديف بطبيعة خلابة وشطآن رملية ناصعة البياض ومياه فيروزية صافية كما تزينها أشجار النخيل الباسقة. إن كنت من محبي السياحة في جزر المالديف فإن اللون الأبيض يتلاءم مع مناخ هذه الجزر ويذكر بالرمال البيضاء، كما أنه عادة اللون المناسب لمجابهة درجات الحرارة المرتفعة في الجزيرة.





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الجزر اليونانية



سانتوريني هي إحدى الجزر اليونانية الخلابة التي عادة ما تجذب إليها السياح وهي تتمتع بطبيعتها الجذابة ومبانيها ناصعة البياض التي تتكامل مع الطبيعة في لوحة جميلة تأسر الأنظار

لتستحضري سحر سانتوريني اختاري أزياءك باللون الأزرق الذي يذكر بلون المياه المحيطة بسانتوريني وكذلك بلون القباب والأبواب التي تنتشر في المدينة الحالمة.





الريفييرا الفرنسية



الريفييرا الفرنسية هي ملاذ السياح المفضل على شاطىء البحر المتوسط وهي تتمتع بمناخها اللطيف وعادة ما يرتادها الأغنياء وأثرياء العالم. ولعل الازياء المزيّنة بالتقليمات هي الأفضل لتمضية عطلة ممتعة على هذه الشواطئ، خاصة إذ قمت بمزجها مع بعض الطبعات الملوّنة.

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طبيعة هاواي



تتميز جزيرة هاواي بطبيعتها الخلابة واحتوائها على الكثير من النباتات الجميلة لا سيما الأزهار الفواحة وكذلك الحيوانات المميزة. كما أن شواطئها خلابة ويقصدها محبو الركمجة من كل مكان.

الأزياء المطبّعة بالزهور تستحضر سحر هاواي وطبيعتها الخلابة كما تجعلك تتماهين مع تلك الطبيعة الساحرة.