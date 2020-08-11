تنسيق فساتين واسعة صيفية للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 03:44 مساءً - ​برزت صيحة الفساتين الواسعة بقصة الـ A line هذا الصيف وتتميز بتصميم يغمر كامل الجسم ما يجعلها من القطع المناسبة للمحجبات والمحتشمات بشكل عام.

"الخليج 365" رصدت لكِ أجمل اطلالات الفاشينيستا المحجبات من انستقرام لتتعرفي من خلالها على طرق تنسيق الفساتين الواسعة موضة صيف 2020.



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فساتين أحادية اللون موضة صيف 2020







فستان سيمون واسع







اذا كنتِ ترغبين في الظهور بإطلالة بسيطة وناعمة خلال عطلتك الصيفية ننصحك بتبني موضة الفساتين الواسعة أحادية اللون، اختاريها باللون الأبيض أو بإحدى نغمات الباستيل الناعمة مثل السيمون المبودر لتتماشى مع أجواء الرحلات كما أنها هذه الألوان تناسب كافة ألوان البشرة.

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فستان مطبع للمحجبات

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فساتين محجبات مطبعة لإطلالة مميزة



الجئي إلى الفساتين الواسعة المزينة بالطبعات اذا كنتِ تتطلعين لإطلالة حيوية تتفردين بها، اختاري القطع المزينة بالطبعات الصغيرة اذا كنتِ قصيرة القامة، بالنظر إلى اطلالات الفاشينيستا المحجبات التي جمعناها لكِ ستلاحظين هيمنة اللون الأزرق على أغلب الفساتين فهو من أبرز إتجاهات 2020 كما يسهل تنسيقه مع مختلف الألوان.







نصائح تنسيق الفساتين الواسعة مع الاكسسوارات



1- جميع الفساتين المصممة بألوان الباستيل الهادئة تناسبها الطرحات القطنية البيضاء، كما يمكنك إكمال اللوك بحقيبة كتف بيضاء وسنيكرز أو صندال مسطح باللون الأبيض.

2- نسقي العبايات البيضاء مع طرحات باللون البيج الفاتح أو بإحدى نغمات الباستيل مثل الوردي البودر وتممي اللوك بصندال بيج وحقيبة القش الدارجة.

فستان أبيض واسع



3- اعتمري الطرحات البيج والبنية الفاتحة بكل نغماتها مع الفساتين الزرقاء المنقوشة، وانتعلي حذاء جملي فاتح وحقيبة كتف من اللون عينه أو بلون الفستان.

4- يمكنك تزيين الحجاب أو التوربان البيج بالقبعة القش الرائجة لتحصلي على لوك يناسب أجواء العطلات الشاطئية.



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