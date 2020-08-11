تيفاني آند كو تطلق مجموعتها الجديدة من مجوهرات TIFFANY T1

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 03:44 مساءً -

تستعدّ علامة ’تيفاني آند كو‘ لتدوين فصل جديد في تاريخ ابتكاراتها من منتجات Tiffany T، عبر تقديم نسخة مستحدثة من هذه المجموعة تحمل اسم Tiffany T1. ويحتفي هذا الإصدار المطوّر من المنتجات بالتصاميم التي شملت الحرف T منذ ثمانينات القرن الماضي، لينطلق منه ويطرح من خلاله إبداعات استثنائية من أكثر تصاميم العلامة شهرةً في مجوهرات يمكن ارتداؤها كل يوم.

منتجات tiffany T

ومن المقرر إطلاق مجوهرات Tiffany T1 في سلسلة من الفعاليات على مدار العام، حاملةً توقيع ريد كراكوف، الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية لدى ’تيفاني آند كو‘. وتبدأ الحملة في أبريل 2020 مع طرح 9 نماذج أساسية من المجوهرات المبتكرة من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً، مع عقدٍ استثنائي متألق؛ يليها إصدار نماذج مبتكرة من الذهب الأبيض والأصفر عيار 18 قيراطاً في صيف 2020. وستكون 5 من التصاميم الأساسية التسعة مرصعة بألماسات ’تيفاني‘ اللامعة، حيث تم تصميم هذه الإبداعات العصرية من المجوهرات الراقية لتضفي لمسةً من الجرأة والأناقة والجاذبية، ولتصبح جزءاً أساسياً من الأسلوب الشخصي لمن يرتديها. فهي مخصصة لكل سيدة تمتلك رؤيةً متفرّدة في مختلف مراحل حياتها، لتكون أي قطعة من مجموعة Tiffany T1 رمزاً للنجاح والإنجاز.

وفي إطار تعليقه، قال كراكوف: "نحن نؤمن في ’تيفاني آند كو‘ بأن الفخامة ينبغي أن تكون بسيطة وغير متكلّفة. وأردنا من خلال مجموعة Tiffany T1 أن نحتفي بتراثنا العريق مع تصميم حرف T الشهير، بأسلوب عصري يرتقي بترصيع هذه التصاميم يدوياً بالألماس في الحواف المنحوتة. كما أكّدنا في هذه المجموعة على أن ارتداء الأحجار الكريمة لا يقتصر على المناسبات الخاصة، بل يمكن ارتداؤها يومياً كتكريم للذات والاحتفاء بها".

منتجات tiffany T

تجمع مجوهرات Tiffany T1 بين الخطوط البسيطة وتكوينات معزّزة بزوايا جديدة تعكس أقصى مقومات الأنوثة والأناقة، كما تشرق بحضور متألق مع تنسيقات الألماس المنسقة بإتقان لا نظير له. وترسم هذه المجوهرات عن ارتدائها على المعصم أو العنق أو الإصبع عبر تصميم الحرف T حلقةً متصلة، تمثّل قوة شخصية من يرتديها وعزيمتها التي لا تلين. بينما تم دمج عمود منحوت مزود بمشبك بسيط بمنتهى السلاسة في الجهة الخلفية من كل قطعة.

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من المنتظر إطلاق مجموعة من قطع Tiffany T1 خلال شهر أبريل المقبل، حيث ستتضمّن أساور وخواتم من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً، بهياكل رفيعة وعريضة، كما تشتمل على نماذج مرصّعة يدوياً بالألماس على شكل أقراص العسل، بأسعار تتراوح بين 850 و28,000 دولار أمريكي. كما ستتوافر في أبريل 2020 نسخة خاصة من عقدٍ فاخر، مرصّع بإتقان بأحجار ماسية بقصات مختلفة، بسعر 150,000 دولار أمريكي. أمّا الإصدار المقرر طرحه في يونيو 2020 فيضمّ قطعاً من الذهب الأبيض والأصفر عيار 18 قيراطاً، بينما سيتم إطلاق مجموعات الأساور والخواتم والأقراط والقلائد المزينة بألماس بقطع طولاني خلال سبتمبر 2020.

نبذة عن "تيفاني أند كو":

أسس تشارلز لويس تيفاني شركته بمدينة نيويورك في العام 1837، وسرعان ما استحق متجره لقب قصر المجوهرات لأحجاره الكريمة الاستثنائية. ومنذ ذلك الحين، أصبحت "تيفاني آند كو" مرادفاً للأناقة والتصميم المبتكر، والحرفية العالية، والتفوق الإبداعي. وخلال القرن العشرين، ازدهرت شهرتها في جميع أنحاء العالم مع توسيع شبكة متاجرها، وتعزيز مواءمتها الثقافية باستمرار، كما يتضح من فيلم "فطور عند تيفاني" للمؤلف ترومان كابوتي، وبطلة الفيلم أودري هيبورن.

واليوم، تواصل "تيفاني آند كو" التزامها بالجودة الفائقة مع أكثر من 13,000 موظف، وعبر شركاتها الفرعية في مجالات تصميم وتصنيع وتسويق المجوهرات والساعات والأكسسوارات الفاخرة، بما في ذلك أكثر من 5,000 من الحرفيين البارعين الذين يقومون بقطع الألماسات وتصنيع المجوهرات في معامل الشركة.

وتدير الشركة أكثر من 300 محل للتجزئة "تيفاني آند كو" في جميع أنحاء العالم كجزء من نهجها متعدد القنوات. ولمعرفة المزيد حول "تيفاني آند كو" وأيضاً التزامها بالاستدامة، يرجى زيارة الموقع: tiffany.com.