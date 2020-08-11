صديقة مصطفى حفناوي: حاولنا نشيل الوشم واتصلنا بشيخ قال ذنب

علاقات و مجتمع

حالة من الحزن خيمت على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ الأمس، عقب وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي، إثر تعرضه لجلطة في المخ، أدت لفقدان وعيه، ومكوثه عدة أيام بالمستشفى قبل أن تذهب روحه لبارئها.

وسرعان ما تفاعل أصحاب الفقيد، بنشر صور له، الأمر الذي جذب خلاله أنظار بعض المتابعين حول الوشم المرسوم على يد "حفناوي"، حيث كان يدون اسم ابنة شقيقته "آلاء" عقب وفاتها.

ومن جانبها، شاركت اليوتيوبر، والفنانة الصاعدة، رانيا يحيى، صديقة "حفناوي" بمنشور عبر خاصية "الاستوري" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" للتعليق على الأمر.

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ودونت "رانيا": "مليون ماسيدج جيالي عشان موضوع الوشم، وأنا مركزة فيه بقالي كذا يوم، وامبارح قعدت مع أخوه، عشان أخد منه موافقة نجيب حد يشيله وطبعًا ده هيشوه الجلد، وكلمنا شيخ كبير إدانا فتوى إنه ذنب وأخده خلاص ومفيش داعي نشوهه".

وفاة مصطفى حفناوي

وأعلن مطرب الراب والفنان الشاب أحمد الشبكشي، عن وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي، وذلك بعد أزمة صحية تعرض لها مؤخرًا دخل على إثرها أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وكتب "الشبكشي" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "البقاء لله والدوام لله وحده والفاتحة على روح مصطفى حفناوي، في الجنة إن شاء الله يا حبيبي، مصر كلها كانت بتدعي لك وهتفضل تدعي لك".