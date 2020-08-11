إطلالات الوزيرات في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 (صور)

علاقات و مجتمع

حرصت الوزيرات على الإدلاء بأصواتهن في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020، ولم يغفلن على الظهور بمظهرهن الجذاب مثلما اعتادن الظهور في المناسبات المختلفة، مع التزامهن باتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ويُقدم هُن أبرز إطلالات الوزيرات أثناء الإدلاء بأصواتهن في انتخابات مجلس الشيوخ، خلال السطور التالية.

وزيرة الصحة هالة زايد

أدلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ، صباح اليوم الثلاثاء، بمقر لجنتها الانتخابية بمدرسة مصطفى كامل الإعدادية بنين، في منطقة مصر الجديدة.

ارتدت هالة زايد، ملابس سيمي فورمال، إذ ظهرت ببليزر باللون البمبمي، ونسقت معه إيشارب باللون الأبيض، وحرصت الوزيرة على اتباع الإجراءات الاحترازية من خلال ارتداء الكمامة الواقية.

وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج

وصلت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، إلى مقر لجنتها الانتخابية بالمركز القومي للبحوث بالدقي، للإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020.

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وظهرت مرتدية ملابس سيمي فرومال باللون الأسود، ونسقت إيشاربا متعدد الألوان، وحرصت على الالتزام بارتداء الكمامة الواقية واتباع الإجراءات الاحترازية.

وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع

حرصت وزيرة التجارة والصناعة، نيڤين جامع، الإدلاء بصوتها الانتخابي في مقر لجنتها الانتخابية بكلية الفنون الجميلة في الزمالك، خلال انتخابات مجلس الشيوخ.

وظهرت خلال الإدلاء بصوتها مرتدية ملابس سيمي فورمال باللون الأسود، مع الحرص على الالتزام بالكمامة الواقية.

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة

داخل المدرسة البريطانية بمنطقة التجمع الخامس، حرصت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، على التواجد للإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ.

ظهرت السفيرة نبيلة مكرم بكامل اناقتها وشياكتها المعتادة، إذ ارتدت ملابس سيمي فورمال، وبليزر متداخل الألوان، مع الحرص على الالتزام بالكمامة الواقية.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدًا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقًا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدًا لكل منها، ويخصص للدائرتين الآخريين 35 مقعدًا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.