القومي للمرأة: فريق كبير على مستوى الجمهورية يتابع مسيرة العمل الانتخابي بالشيوخ

علاقات و مجتمع

قالت أمل عبدالمنعم، مسؤول غرفة عمليات شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، إن المجلس مؤسسة حكومية تقف دائما وتساند كل إمرأة مصرية ونساعدها أن تمارس حقوقها الاقتصادية، الاجتماعية، والسياسية، وأننا لدينا فريق كبير على مستوى الجمهورية يتابع مسيرة العمل الانتخابي "انتخابات مجلس الشيوخ".

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وأضافت عبدالمنعم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسام الدين حسين، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولي، أنه تم عمل غرفة عمليات في المجلس القومي للمرأة وتخصيص رقم 15115 لأي شكاوي، استفسارات، وطلبات من المواطنين والاستفسار عن لجانهم الانتخابية وفي حالة وجود أي مشكلة يتم إبلاغ غرفة عمليات المجلس القومي للمرأة للعمل على حلها.

وتابعت: "أننا آلية وطنية نشترك في المتابعة مع اللجنة الوطنية للإنتخابات وتوصيل الشكاوي لهم في وقت أسرع ويتم حلها بشكل سريع للغاية، مؤكدة أن المرأة المصرية على مدار السنوات السابقة أثبتت فهمها للوضع الاقتصادي والسياسي للبلد وأنها السند الرئيسي وعجلة التنمية في مصر ولا أعتقد أنها ستخذلنا وستقوم بالنزول وممارسة حقها الدستوري الذي كفله له القانون والدستور".