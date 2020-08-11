بعد تسجيل أول لقاح رسميا وتطعيم ابنة بوتين.. نهاية "كورونا" تبدأ من روسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

يبدو أن روسيا على أعتاب كتابة بداية النهاية لفيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في إصابات ووفيات بالجملة حول العالم، بعد مرور 8 أشهر على ظهوره في ووهان الصينية.

جاء ذلك بعد أن كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم، وفقا لـ"روسيا اليوم".

وقال بوتين أثناء اجتماع مع أعضاء الحكومة، عبر تقنية "فيديو كونفرانس": "تم تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا هذا الصباح لأول مرة في العالم، يعمل بشكل فعال للغاية، ويشكل مناعة مستقرة، وأكرر أنه اجتاز جميع الاختبارات اللازمة".

أضاف الرئيس الروسي، أنه قد تم تطعيم ابنته باللقاح الجديد ضد فيروس كورونا، تدعى ماريا وهي باحثة في مجال الطب.

ويستعرض "الخليج 365"، كل ما تريد عن أول لقاح في العالم يقترب من الإنتاج لمحاربة فيروس كورونا.

اللقاح الروسي عمل على تطويره معهد "جماليا"، ومقره موسكو.

تركيبة اللقاح

يعتمد على فيروسات الغدة البشرية، التي تتمثل في نزلات البرد، وفقا لما ذكر موقع "themoscowtimes".

مميزاته

أنتج أجسامًا مضادة ضد فيروس كورونا التاجي في الفئران والحيوانات الرئيسية، تحيد الفيروس بشكل فعال.

حدثت التأثيرات في غضون أسبوعين بعد أخذ اللقاح عن طريق الحقن في العضلات.

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انتهت اختبارات المرحلة الثانية السريرية والأخيرة المكونة من 100 شخص في 3 أغسطس، ومن ثم يتم إنتاجه لاستخدامه ضد الفيروس المتفشي، بعد اعتماده اليوم 11 أغسطس.

الآثار الجانبية

أجرى المختصون العسكريون والعلماء، التقييمات النهائية لنتائج اختبار اللقاح الجديد، ووجد أن كل المتطوعين الذين شاركوا بصحة جيدة وقد حصلوا على المناعة ضد الفيروس، ما يعني عدم وجود آثار جانبية.

من سيحصل على التطعيم أولا؟

كشف نائب وزير الصحة الروسي عن الفئات التي ستحصل على اللقاح أولا، مؤكدا: "سيتم تطعيم الفئات الأكثر تعرضا للمرض من العاملين في المجال الطبي، وكبار السن".

موعد الإنتاج التجاري

وفقا لوزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، فإن 3 شركات روسية ستبدأ في سبتمبر، الإنتاج التجاري لأول لقاح ضد كورونا، في مقاطعات موسكو وفلاديمير وياروسلافل".

وتابع الوزير الروسي: "في المرحلة الأولى من هذا العام، سيتم إنتاج عدة آلاف من اللقاحات شهريا، وبحلول بداية العام المقبل ستزيد الشركات الإنتاج إلى عدة ملايين".

روسيا تسابق لإنتاج لقاحين

بشكل عام، تسابق روسيا الزمن لإنتاج لقاحين ضد كورونا بكميات كبيرة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين، وهذا ما أكدته نائبة رئيس الوزراء، تاتيانا جوليكوفا، خلال اجتماع حكومي ترأسه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت جوليكوفا: "يتوفر لقاحان واعدان لدينا، أحدهما تم تطويره بالاشتراك مع معهد جماليا التابع لوزارة الصحة ومعهد الأبحاث الـ48 التابع لوزارة الدفاع".

وتابعت: "الأول نخطط لتسجيله في أغسطس الجاري بشرط أنه بعد تسجيله سيكون هناك تجارب سريرية على ألف و160 شخصاً، ومن المقرر أن يتم إنتاج اللقاح بكميات كبيرة في سبتمبر 2020".