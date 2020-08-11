التلاوي: البرلمان الحالي مكبل بكثير من الطلبات والواجبات والشيوخ مهم

علاقات و مجتمع

Advertisements

قالت السفيرة الدكتورة ميرفت التلاوي الرئيس الأسبق للمجلس القومي للمرأة، إن مجلس الشورى أصبح مهم جدا في ظل الظروف التي تحيط بمصر في هذه الأوقات، ومصر تمر بظروف قاسية إقليمية ودولية ولابد من وجود عقليات ذات حكمة تساعد متخذي القرار وتعمل على حل كل المشاكل الدولية وأثرها وتقدمها للرئيس سواء كان في شكل صياغة أو إعادة صياغة بعض القوانين وبعض الإجراءات الدستورية.

وأضافت التلاوي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية Ten، أن البرلمان الحالي مكبل بكثير من الطلبات والواجبات، لذلك يأتي مجلس الشيوخ ليكمل الدور ويساعد بروية وحكمة وخبرة السنين، واعتقد أنه واجب وطني علينا جميعا بالنزول وإكمال الصورة السياسية والمنظومة السياسية في مصر وذلك لا يكون إصلاح اقتصادي فقط ولكن إصلاح سياسي أيضا.