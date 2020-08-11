تداول فيديو مؤثر لـ مصطفى حفناوي: امتى هروح فرحي وارقص لي

علاقات و مجتمع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للانفلونسر مصطفى حفناوي بعد وفاته بساعات قليلة، وهو مرتديا بدلة كلاسيكية ومتجها إلى فرح أحد أصدقائه.

وظهر مصطفى حفناوي في الفيديو وهو يتسائل عن موعد زواجه، ورقصه في فرحه، قائلا: "وبعدين هفضل لامتى بروح أفراح، هروح فرحي أنا أمتى، امبارح كنت في فرح ودلوقتي فرح وبليل فرح".

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وأكمل: "امتى هروح فرحي وارقصلي".

واعتاد مصطفى حفناوي مشاركة متابعيه عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، يتحدث عن رغبته في الزواج، والفرح بشكل عام لنفسه.

وجاءت التعليقات على الفيديو متأثرة بموته، وكان من بينها، "لاحول ولا قوة إلا بالله، عريس في الجنة إن شاء الله اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله واجعلها يارب ليلة سعيدة عليه"، و"فرحك في الجنة إن شاء الله. الله يرحمك ويغفرلك ويثبتك عند السؤال اللهم أمين يارب العالمين ويلهم أهلك الصبر والسلوان"، و"لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وكل محبيه الصبر والسلوان".