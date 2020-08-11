الامارات | أحد أكثر الحبوب الصحية على وجه الأرض.. رخيص وفوائده بالجملة

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شكرا لقرائتكم خبر عن أحد أكثر الحبوب الصحية على وجه الأرض.. رخيص وفوائده بالجملة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إذا كانت وجبة الإفطار بحاجة إلى تغيير صحي، لا تبحث عن بديل بعيداً عن مصدر رائع يعد واحداً من أكثر الحبوب الصحية على وجه الأرض.
فالشوفان يحتوي على كمية كبيرة من المغذيات؛ فهو منجم للفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة. إذ يحتوي نصف كوب (78 غراماً) من الشوفان الجاف على 13 غراماً من البروتين وثمانية غرامات من الألياف.
ويحتوي الشوفان، الذي يعد من الحبوب المتوافرة والرخيصة الثمن أيضاً، على المنجنيز والفسفور والمغنيسيوم والنحاس والحديد والزنك والفولات وفيتامين بي 1 وفيتامين بي 5، حسبما جاء على موقع «هيلث لاين».
وللشوفان العديد من الفوائد الصحية التي تشمل المساعدة في خسارة الوزن وخفض مستوى السكر في الدم وخفض خطر الإصابة بأمراض القلب.
ومن المعروف أيضاً أن الشوفان، خصوصاً الشوفان الغروي، يساعد في علاج أعراض أمراض جلدية مختلفة مثل الإكزيما.
وحول تناول الشوفان في الفطور، فيمكن إضافة مسحوق الزنجبيل إلى بذور الكتان المطحونة والموز إلى الشوفان وحليب اللوز.
ويمكن أيضاً إضافة مسحوق القرفة وقطع التين وزبدة اللوز وزبادي جوز الهند.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.