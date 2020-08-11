الامارات | الآن يمكنك التخييم على سطح سيارتك!

شكرا لقرائتكم خبر عن الآن يمكنك التخييم على سطح سيارتك! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمثل الخيمة، التي تنصب على سقف السيارة، خياراً جيداً لعشاق التخييم وقضاء أوقات المغامرات الخاصة، كما أنها تتميز بسهولة تركيبها فوق السيارة وبعدها عن الأرض، ما يجعل النوم بعيداً عن الحشرات والزواحف أكثر راحة. كما تمثل هذه الإمكانية بديلاً رخيصاً لسيارات الكارفان.

وقال هانز جورج مارميت، من الهيئة الألمانية للفحص الفني، إن خيمة السقف تتميز بسهولة التركيب؛ إذ تثبت على سقف السيارة على غرار ما يتم مع صناديق السقف، التي يتم تحميل الأمتعة بها، كما أنها متوافرة في المتاجر المتخصصة ومتاجر أغراض التخييم، فضلاً عن أن بعض منتجي السيارات يقدمونها لبعض الموديلات.

من جهته، أوضح خبير التخييم المتنقل، داج روجيه، أن خيمة السقف توفر أيضاً بعض المزايا مقارنة بالخيمة الأرضية مثل سرعة نصبها، مع عدم اتصال مباشر بالعشب أو الأرض، وهو ما يبعد فرشها عن الحشرات والزواحف.

ويوصي الخبراء بمراعاة حِمل السقف المسموح به والفروق بين الحِمل الديناميكي والحِمل الاستاتيكي. وأوضح روجيه أن الحِمل الاستاتيكي غالباً ما يكفي لشخصين والخيمة.

وتقدم ميتسوبيشي على سبيل المثال لسيارتها البيك آب L200 خيمة للسقف ليتم إنشاء غرفة للمعيشة على سطح التحميل، وفوق السقف يتم إنشاء غرفة للنوم، وذلك بعد نفخ مسارات الدعم بمضخة في غضون دقائق معدودة.

Advertisements

وتتوافر لسيارات لاندروفر Defender الجديدة خيمة وسلماً قابلاً للطي يمكن من خلاله تسلق السيارة وصولاً للسطح.

كما تقدم ميني لسيارتها Countryman العديد من الملحقات الخاصة بهذا الشأن.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news