الطريقة الصحيحة لغسل وتجفيف الجوارب الضاغطة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوصت مجلة "سنيورين راتجيبر" الألمانية بغسل الجوارب الضاغطة بعد كل مرة يتم ارتداؤها فيها، مع مراعاة غسلها إما يدويا أو في الغسالة الأوتوماتيكية ببرنامج غسل الملابس ذات الأنسجة الرقيقة على درجة حرارة 30 مئوية، وذلك تبعا لتعليمات الغسل المدونة على الملصق.

وأضافت المجلة المعنية بصحة كبار السن أنه ينبغي استعمال مسحوق غسيل مخصص للملابس ذات الألياف الرقيقة، بينما لا يجوز استعمال مسحوق للأغراض العامة أو مُنعّم الملابس أو مُزيل البقع.

ولا يجوز عَصر الجوارب الضاغطة بعد غسلها، كما لا يجوز تجفيفها بوضعها في الشمس، وإنما بوضعها على منشفة وتركها لتجف.

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