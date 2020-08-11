محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يتربع المايوه أحادي القطعة على عرش موضة المايوهات في صيف 2020 ليمنح المرأة إطلالة شاطئية أكثر احتشاما.

وأوضحت مجلة "Elle" أن المايوه أحادي القطعة يطل هذا الموسم بقصات متنوعة ليرضي كل الأذواق؛ حيث تتألق بعض الموديلات بقصة أحادية الكتف "وان شولدر"، في حين تخطف بعض الموديلات الأنظار إليها من خلال فتحات Cut-Outs.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن المايوه أحادي القطعة يتألق هذا الصيف بألوان زاهية كالوردي الصارخ أو النحاسي، إلى جانب الألوان الكلاسيكية كالأسود والبني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المايوه أحادي القطعة موضة صيف 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.