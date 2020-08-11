"ياسمين" تترك مجال العمل في البنوك حتى تتفرغ للطهي: رفعت شعار حب ما تعمل

علاقات و مجتمع

قررت ترك عملها في مجال البنوك حتى تتفرغ للعمل في المجال الذى شغفت به وحتى تجد وقتًا تتفرغ فيه لأولادها، سنوات من الكفاح رافعة شعار "حب ما تعمل" كى تبدأ مشوارها الوظيفى في مجال مختلف عن مجال تخرجها من كلية التجارة.

تعلمت ياسمين مرسي توظيف الوقت حتى يتم اختيارها في العديد من البرامج لتقديم فقرة طهى الوجبات المختلفة، "بعد تخرجي اشتغلت في أكثر من بنك وكنت ناجحة وأحببت الشغل وابتكرت فيه حتى أصبحت نائبة مدير فرع".

تركت "ياسمين" عملها في البنوك حتى تبدأ مشروع "كاترينج" وتنشأ صفحتها عبر فيس بوك والانستجرام "Yesso Cooking - home made"، "دخلت مجال الطبخ من 3 سنين ونص وبدأت أعمل مشاريع أكل واخترع فيها".

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لم تكتفِ بمجال الطهي فقط بل تقدم فقرة للأطفال على إحدى القنوات التلفزيونية لتعليم الأطفال فن الإتيكيت، "أنا وجوزى بنساعد بعض علشان أقدر أوظف وقتى بين الشغل والبيت، وبعد ولادتي لابني بقى عندي اختيارين إنى أسيب الشغل اللي بحبه في البنوك أو رعاية أولادي واخترت أولادي وكنت واثقة في عوض ربنا وإني هبحث وأدور على شغل مناسب لظروفي".

لم تنظر "ياسمين" إلى الآراء السلبية بل فكرت في كيفية تحويل السلبي إلى إيجابي بالاجتهاد والعمل الجاد، ولم تقف أحلامها عند حدود معينة بل تسعى دائما إلى الاختلاف.