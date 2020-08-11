وصفات قدمتها اليوتيوبر مي ماهر قبل إصابتها بجلطة الرئة

مطبخ

نشر حساب اليوتيوبر مي ماهر، على تطبيق "الإنستجرام"، نبأ إصابتها بجلطة في الرئة، حتى تتحول مواقع التواصل الاجتماعي إلى الدعاء لها، متمنين شفاءها العاجل.

وكانت تقدم اليوتيوبر مي ماهر العديد من الوصفات عبر صفحتها "الطبخ للجميع" وفيديوهات عبر "يوتيوب"، ومن ضمن الوصفات التي قدمتها.

الجمبري المشوي

المكونات

ثوم.

فلفل حار ورومي.

كمون.

بهارات سمك وليمون.

الجمبري.

طريقة عمل الجمبري المشوي

نقوم بعمل شق في الجمبري من الظهر لنضع التتبيلة التي سنقوم بتحضيرها.

"الدقة" المستخدمة في الجمبري وكافة أنواع الأسماك وهي عبارة عن ثوم، فلفل حار ورومي، كمون، بهارات سمك وليمون.

تخلط مكونات التتبيلة جيدا ونضع ملعقة كبيرة من التتبيلة في ظهر الجمبري.

نضع الجمبري على الشواية من ناحية الظهر ويشوى لمدة 5-7 دقائق.

طريقة عمل باستا سي فود

المكونات

زيت الزيتون للقلي

4 فص ثوم مفروم.

سبيط منظف ومقطع حلقات.

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بلح البحر.

محار.

جمبري كبير.

2 كوب طماطم مجففة.

ملح وفلفل حسب الذوق

معكرونة.

عصير 6 حبات ليمون.

بقدونس.

طريقة التحضير

وضع الزبدة والسمن في إناء على النار.

ضعي البصل المفروم والثوم المفروم، ويتم التقليب إلى أن يذبل جيداً.

يضاف الفلفل الألوان المقطع إلى ما سبق، ثم إضافة الجمبري والسبيط المقطع مع التقليب.

ثم إضافة الكابوريا، والمحار، والملح، والفلفل الأسود، والتقليب جيداً.

إضافة الكريمة اللباني في الخليط والتقليب جيداً.

وضع المكرونة المسلوقة في الخليط السابق، ويتم التقليب جيداً.

ثم إضافة الكزبرة والزعتر الجاف والتقليب جيداً.

يرفع من على النار، ثم يوضع في طبق التقديم.