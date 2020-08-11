أطفال دار الهنا للأيتام يستغلون مهاراتهم الفنية في الزخرفة والرسم على الكراسي

ماما
قرروا استغلال مهارات الأطفال وتقديم الدعم لهما واستغلال مهاراتهم الفنية في شيء مفيد يعود عليهم بالنفع المعنوى والمادي، هذا ما فعله القائمون على دار الهنا للأيتام، بعد الترويج للأعمال الفنية التي يقوم بها الأطفال داخل الدار في سبيل إدخال السعادة على قلوبهم.
أسامة عبد العزيز مدير الدار: أعمال الأطفال اليدوية حازت على إعجاب كبير
"الزخرفة على السيراميك، الرسم على الكراسى" كانت أهم الأعمال اليدوية التي قام بها الأطفال داخل الدار حتى تظهر موهبتهم، يقول أسامة عبد العزيز، مدير دار الهنا للأيتام، أن هدفهم تنمية مهارات الأطفال من عمر 12-18 سنة، وفق حديثه لـ "هُن".
بدأ القائمون على الدار عرض أعمال الأطفال للبيع، "من ضمن الأنشطة اللي بنقدمها نشاط رياضى، نشاط فنى بنعلم الأطفال من خلال معلمة التربية الفنية فن الرسم والزخرفة".
لاقت أعمال الأطفال تفاعلا كبيرا على صفحة الدار عقب نشرها، حيث بدأ البعض في شراء أعمال الأطفال المختلفة، "بدأنا من شهر بنكافئ كل طفل بمبلغ 50 جنيه على الشغل اللي بيعمله، وبتمنى أن فكرة المشروع تكبر ونقدر نوفر للأطفال كل الأدوات اللي محتاجنها لاستغلال مهاراتهم".
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