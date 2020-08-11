كتب: هن -
04:56 ص | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
قدمت الشيف أميرة شنب، طريقة عمل كفتة بالكاري، وذلك من خلال برنامجها "أميرة في المطبخ" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوجبات التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل.
مقادير عمل كفتة بالكاري
نصف كيلو لحم مفروم
2 علبة لبن جوز هند
ثوم مفروم
كزبرة مفرومة
زنجبيل مفروم
بودرة كاري
بابريكا
دقيق
عصير ليمون
للتقديم
أرز بسمتي مطهو
طريقة عمل كفتة كاري
تخلط اللحمة مع الملح والفلفل والبابريكا والكزبرة
وتدخل الثلاجة حتى تتماسك
ثم تشوح في الزيت
للصوص
يشوح الثوم في زيت على النار
ويضاف لها الزنجبيل والملح والفلفل والبابريكا والكاري
يضاف اللبن والدقيق للصوص ويخلط جيدا
ثم تضاف الكفتة على الصوص
ويضاف عصير الليمون
وتترك على النار حتى تمام الطهي
وتقدم ساخنة
كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل كفتة بالكاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.