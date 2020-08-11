كتب: هن - 04:56 ص | الثلاثاء 11 أغسطس 2020

قدمت الشيف أميرة شنب، طريقة عمل كفتة بالكاري، وذلك من خلال برنامجها "أميرة في المطبخ" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوجبات التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل. مقادير عمل كفتة بالكاري نصف كيلو لحم مفروم 2 علبة لبن جوز هند ثوم مفروم كزبرة مفرومة زنجبيل مفروم بودرة كاري بابريكا دقيق عصير ليمون للتقديم أرز بسمتي مطهو Advertisements طريقة عمل كفتة كاري تخلط اللحمة مع الملح والفلفل والبابريكا والكزبرة وتدخل الثلاجة حتى تتماسك ثم تشوح في الزيت للصوص يشوح الثوم في زيت على النار ويضاف لها الزنجبيل والملح والفلفل والبابريكا والكاري يضاف اللبن والدقيق للصوص ويخلط جيدا ثم تضاف الكفتة على الصوص ويضاف عصير الليمون وتترك على النار حتى تمام الطهي وتقدم ساخنة

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