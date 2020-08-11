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طريقة عمل كفتة بالكاري

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كتب: هن -

04:56 ص | الثلاثاء 11 أغسطس 2020

كفتة بالكاري

قدمت الشيف أميرة شنب، طريقة عمل كفتة بالكاري، وذلك من خلال برنامجها "أميرة في المطبخ" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوجبات التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل.

مقادير عمل كفتة بالكاري

نصف كيلو لحم مفروم 

2 علبة لبن جوز هند 

ثوم مفروم 

كزبرة مفرومة 

زنجبيل مفروم 

بودرة كاري 

بابريكا 

دقيق 

عصير ليمون 

للتقديم

أرز بسمتي  مطهو

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طريقة عمل كفتة كاري

تخلط اللحمة مع الملح والفلفل والبابريكا والكزبرة

وتدخل الثلاجة حتى تتماسك

ثم تشوح في الزيت

للصوص

يشوح الثوم في زيت على النار

ويضاف لها الزنجبيل والملح والفلفل والبابريكا والكاري

يضاف اللبن والدقيق للصوص ويخلط جيدا

ثم تضاف الكفتة على الصوص

ويضاف عصير الليمون

وتترك على النار حتى تمام الطهي

وتقدم ساخنة

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