معلومات عن اليوتيوبر مي ماهر عقب إصابتها بجلطة الرئة: صاحبة قناة طبخ

علاقات و مجتمع

نشر حساب اليوتيوبر مي ماهر، على تطبيق "إنستجرام"، نبأ إصابتها بجلطة في الرئة.

وكتب حساب اليوتيوبر قائلًا: "ادعوا من قلبكم لمي ماهر ربنا يشفيها ويعافيها، جتلها جلطة في الرئة فجأة، وهي دلوقتي في عناية مركزة.. ادعوا لها بالشفاء العاجل يا رب".

ويأتي ذلك بالتزامن مع حالة الحزن التي خيمت على رواد "السوشيال ميديا" لوفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي، الذي أصيب بجلطة في المخ لكن تم تشخيصه بصورة خاطئة، ما أدى إلى تدهور حالته ووفاته عقب أيام داخل أحد المستشفيات الكبرى.

ويرصد "هن" أبرز المعلومات عن اليوتيوبر مي ماهر عقب إصابتها بجلطة الرئة..

- مي ماهر مدونة متخصصة في الأكلات والمطبخ.

- تعرف نفسها عبر حسابها على "إنستجرام"، بأنها سفير للعلامة التجارية ومن مؤثرى السوشيال ميديا.

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- في 2018 أسست صفحة "الطبخ للجميع" لتعليم الوجبات والطبخ بوصفات سهلة وبسيطة: "أنا مكنتش بعرف أطبخ نهائي ولا كنت بدخل مطبخ أصلا تابعوني وشوفوا أد إيه الوصفات سهلة وجدًا ونقدر نعمل كل حاجة في بيتنا وإحنا واثقين في نظافتها وطعمها كمان تحفة".

- يتابعها عبر حسابها على "إنستجرام" أكثر من 244 ألف متابع.

- صاحبة قناة الطبخ للجميع على موقع "يوتيوب" ولديها أكثر من 21 ألف مشترك.

- آخر الفيديوهات التي نشرتها عبر قناتها على "يوتيوب" كان عن وصفة فيلي تشيز ستيك ساندوتش، وكان ذلك في تاريخ 19 يوليو الماضي.