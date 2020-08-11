عميد إعلام القاهرة تُعدد مميزات "الشيوخ" وأهمية دور المرأة

علاقات و مجتمع
أكدت هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أهمية مجلس الشيوخ، حيث سيضم كوارد الخبراء والمتخصصين في كافة المجالات، موضحة أن وجود هذه العناصر، جزء مهم جدًا في مناقشة القوانين قبل عرضها على مجلس النواب.
وأضافت "هويدا"، خلال حوارها في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامية بسمة وهبة، الذي يُعرض على شاشة "on e"، أن هذا المجلس سيُثري الحياة السياسية في مصر، حيث سيضم شخصيات مؤثرة في مجالها، مشددة في الوقت ذاته على أهمية مشاركة المرأة في الانتخابات.
وأوضحت عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن المرأة أصبحت رقم كبير في المعادلة السياسية، وقدمت تجربة رائدة، واكتسبت خبرة في مشاركتها بالاستحقاقات السياسية والانتخابية السابقة.
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