معهد ألماني: إصدار تصريح للقاح ضد كورونا نهاية العام

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ:

قال كلاوس سياشوتيك رئيس معهد "باول ايرليش" المسؤول عن إصدار تصاريح اللقاحات في ألمانيا، إنه سيتم إصدار تصريح للقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل.

وأضاف سياشوتيك في بيان له، إن إصدار تصاريح اللقاحات مرهون بنجاح المرحلة الثالثة من اختبار البيانات التي تؤكد فاعلية اللقاح للحماية من الإصابة، معربا عن تفاؤله بشأن النتائج الأخيرة.

يأتى ذلك في وقت اندلعت فيه المظاهرات في مدن شتوتجارت ودورتموند وبرلين للمطالبه برفع القيود على الحياة العامة وقيود التباعد وارتداء الكمامات ضد وباء كورونا .

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