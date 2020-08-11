طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن

كتب: هن - 02:22 ص | الثلاثاء 11 أغسطس 2020

السمك الماكريل غني بأوميجا 3، وله العديد من الفوائد الغذائية، قدميه لأطفالك مع أرز صيادية، يقدم لك موقع "هن" طريقة عمل صينية سمك ماكريل في الفرن في البيت. المقادير سمك ماكريل (حسب الرغبة). ملح. كمون. شطة (اختياري). بابريكا. روزماري. زعتر. سماق (اختياري). زيت زيتون. عصير ليمون. ثوم مفروم. Advertisements ليمون شرائح. بصل شرائح. بطاطس وجزر شرائح (اختياري). طريقة عمل سمك ماكريل في الفرن ينظف السمك جيدًا بحافة السكين ويغسل بالماء والملح والخل والدقيق. يتبل السمك بالتوابل والثوم وعصير الليمون. يوضع السمك في صينية فرن. يرص الخضار من البصل والبطاطس والجزر وشرائح الليمون. يوضع السمك على الخضروات. يوضع السمك في الفرن لمدة نصف ساعة. يمكن إشعال الشواية لتحمير الوجه بعد نصف ساعة. يقدم مع الأرز الأبيض أو أرز الصيادية والسلطة الخضراء.

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