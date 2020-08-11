صور.. معلومات عن الفنانة الجزائرية نورية قصدرلي: توفيت عن 99 عاما

علاقات و مجتمع

توفيت الفنانة الجزائرية القديرة، نورية قصدرلي، عن عمر ناهز 99 عامًا، وذلك بعد مسيرة حافلة في السينما والدراما الجزائرية، حيث احترفت لعب دور الأم وسيدة المنزل، وفيما يلي أبرز المعلومات عنها بحسب صحيفة "الشروق" الجزائرية:

- ولدت في مدينة تيارت الجزائرية عام 1921.

- تركت بيت أبويها وهي في عمر 14 عامًا لتعيش مع أختها.

- بدأت في عمر 19 عامًا في الارتباط بالممثل مصطفى قصدرلي.

- انتقلت بعد ذلك للعاصمة لتعمل خياطة، بينما يقوم زوجها بجولاته الفنية.

- لعبت أول أدوارها كـ"متسولة" بالصدفة، بعدما شاركت زوجها جولاته لمشاهدة الفن مقابل مبلغ من المال جمعته من عملها كخياطة، وحينما اختفت صاحبة دور المتسولة لعبته نورية، ومن هنا كان انطلاقها، وكان ذلك عام 1945.

- حاول زوجها إبعادها عن الفن، إلا أن المخرج الجزائري مصطفى بديع كان أكثر من شجعها على العمل في الفن، وحثها على إكمال مسيرتها الفنية.

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- تعاملت مع العديد من المخرجين في الجزائر من بينهم بن عمر بختي، وموسى حداد، والحاج رحيم.

- مثلت في حوالي 200 مسرحية، و160 فيلمًا، فضلًا عن الأعمال الدرامية على الشاشة الصغيرة.

- تميزت بدور الأم البسيطة التي تتبع تقاليد البلد.

- آخر أعمالها الفنية هو فيلم "سامحني"، عام 2016، وكانت تبلغ حينها من العمر 96 عامًا.

- كُرمت أكثر من مرة من جهات عدة في الجزائر، من بينها مهرجان وهران للفيلم العربي، والمسرح الوطني الجزائري، لإسهاماتها الفنية التي تزيد عن 66 عامًا.

- توفيت عن عمر يناهز 99 عامًا ونعتها وزيرة الثقافة الجزائرية، مليكة بن دودة، "نودعك فنانتنا الْعَظِيمَة نورية قصدرلي بِقُلُوب واجفة، وعيون دامِعة، وبكثِير من التَّأثُّر وَالأسى".