بحث يكشف أسباب تأخر الزواج بالسعودية: الغلاء وعدم الرغبة في تحمل المسؤولية

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كشف مسح سعودي أجرته الهيئة العامة للإحصاء بعنوان "تنمية الشباب السعودي للعام 2019"، عن أسباب تأخر زواج الشباب في المملكة العربية السعودية.
وذكرت نتائج المسح أن 33.89% من الشباب السعودي يرون أن ارتفاع تكاليف المعيشة هو السبب الأهم لتأخرهم في الزواج، بينما اعتبر أن صعوبة إيجاد مسكن هو السبب الأقل أهمية بنسبة 3.68%، وذلك بحسب ما صحيفة "مكة" السعودية.
وشمل المسح الفئة العمرية بين 15 و34 سنة، وبحسب المسح، فهناك 8.96 من والإناث يتأخرن في الزواج لعدم رغبتهن في تحمل المسؤولية، مقابل 5.19% من الذكور يتأخرون في الزواج للسبب نفسه.
ويرى 13.77% من المشاركين في المسح أن لديهم رغبة في الانتهاء من الدراسة، وجاءت نسبة الإناث اللاتي يتأخرن في الزواج لهذا السبب بنحو 15.67%، مقابل 11.95% من الذكور.
وذكر 6.69% ممن شملهم المسح أنهم يجدون صعوبة في إيجاد شريك مناسب، وذلك بنسبة 11.70% للإناث، و1.88% للذكور.
ويرى 3.68% ممن شملهم المسح أن صعوبة إيجاد مسكن مناسب هو سبب تأخرهم في الزواج، بينهم 2.90% إناث، و4.42 % ذكور.
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