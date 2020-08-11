تحذير من الاستخدام المتكرر لأجهزة تصفيف الشعر

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

حذرت مجلة "إن ستايل" من أن الاستخدام المتكرر لأجهزة التصفيف مثل مجفف الشعر مكواة الفرد ومكواة التجعيد يؤذي الشعر؛ حيث تتسبب السخونة الشديدة في تقصف الشعر وفقدانه للمعانه وبريقه وظهور قشور به.

ولحماية الشعر من هذه الأضرار تنصح المجلة المعنية بالموضة والجمال باستخدام أجهزة تصفيف توفر حماية من السخونة حتى درجة 200 مئوية، كما ينبغي استعمال مستحضرات الحماية من السخونة قبل استخدام أجهزة التصفيف.

وبشكل عام لا يجوز استخدام أجهزة تصفيف الشعر كل يوم.