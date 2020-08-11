"قومي المرأة" ينظم ندوة للحث على المشاركة في انتخابات "الشيوخ" بأسوان

علاقات و مجتمع

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بأسوان، مساء أمس، ندوة بمركز شباب مدينة أسوان النموذجي للتوعية بأهمية المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ يومي 11 و12 أغسطس 2020، حضرها نحو 35 شاباً وفتاة في المرحلة الجامعية.

Advertisements

ألقى الندوة النائب الأسبق هلال الدندراوي، والذى تحدث عن أهمية المشاركة في هذه الانتخابات، واختصاصات مجلس الشيوخ وشروط الترشح وعدد الأعضاء، والتأكيد على ضرورة الاهتمام بإتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء عملية الاقتراع.

يأتى ذلك في إطار الحملة التى أطلقها المجلس القومي للمرأة بعنوان "صوتك لمصر بكرة.. مجلس الشيوخ 2020" بجميع محافظات الجمهورية، والتي بدأت فعالياتها في 27 يوليو الماضي، وتمتد حتى نهاية انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بهدف توعية المرأة بأهمية مشاركتها السياسية وتشجيعها على الإدلاء بصوتها خلال الانتخابات المزمع عقدها يومي 11 و12 أغسطس الجاري.

يذكر أن حملة "صوتك لمصر بكرة.. مجلس الشيوخ 2020" تستهدف تعزيز المشاركة السياسية للمرأة خلال المرحلة المقبلة على مستوى المرشحات وعلى مستوى الناخبات والتصويت، وذلك من خلال العديد من الفعاليات والأنشطة التي تستهدف توعية السيدات بأهمية التصويت وتعريفهن بدور ومهام مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني للمرشحات، وتوعية الأشخاص ذوي الإعاقة بأهمية دورهم في الانتخابات وغيرها من الأنشطة.