فوائد تناول البصل النيء: يقي من السرطان ويحسن صحة القلب

صحة

يحتوي البصل على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة، والألياف الغذائية وحمض الفوليك، إضافة إلى الحديد، والكالسيوم، والبروتينات، ما يشير إلى عدد من الفوائد الصحية التي يمكن جنيها من خلال تناول البصل النيء، وفق ما أوردته صحيفة "Times of india".

الوقاية من السرطان

وجد الباحثون أن خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم أقل بنسبة 79٪ لدى الأشخاص الذين يتناولون الخضروات بانتظام، خاصة البصل.

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ويوفر كوب واحد من البصل المفروم ما لا يقل عن 13.11٪ من المدخول اليومي الموصى به للبالغين من فيتامين "C"، والذي يساعد في محاربة السرطان.

تحسين صحة القلب

تساعد مركبات الفلافونويد الموجودة في البصل في تقليل الكوليسترول السيئ في الجسم، لذلك تقل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

غني بمضادات الأكسدة

البصل مصدر ممتاز لمضادات الأكسدة، إذ يحتوي على أكثر من 25 نوعًا مختلفًا من مضادات الأكسدة، وتمنع هذه المضادات عملية الأكسدة التي تؤدي إلى تلف الخلايا وتساهم في الإصابة بأمراض مثل السرطان والسكري وأمراض القلب.

تحسين صحة العظام

تحتوي بصلة واحدة فقط على 25.3 مليجرام من الكالسيوم، ما يساعد في الحفاظ على عظام قوية، لذا فإن إضافة البصل إلى السلطة يمكن أن يؤدي إلى تحسين صحة العظام، ويمنع هشاشة العظام.