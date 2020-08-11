الامارات | رحيل رائدة المسرح الجزائري نورية قزدرلي عن 99 عاماً

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شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل رائدة المسرح الجزائري نورية قزدرلي عن 99 عاماً والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعت الأوساط الرسمية والفنية في الجزائر، أمس، الممثلة نورية قزدرلي، إحدى رائدات المسرح الجزائري، التي توفيت عن عمر ناهز 99 عاماً.
وقال الديوان الوطني للثقافة والإعلام في بيان: «ببالغ الحزن والأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا خبر وفاة المغفور لها، بإذن الله، أيقونة المسرح الجزائري، الفنانة نورية قزدرلي».
ولدت الفنانة الراحلة باسم خديجة بن عياد في مدينة تيارت بشمال الجزائر عام 1921، وتزوجت في سن مبكرة من الممثل مصطفى قزدرلي.
بدأت مشوارها الفني عام 1945، وكان لها الفضل، مع الممثلة كلثوم، وغيرهما من الرائدات، في تغيير نظرة المخرجين والمجتمع إلى عمل المرأة بالمسرح.وشاركت في نحو 200 مسرحية.
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