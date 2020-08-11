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الامارات | رحيل رائدة المسرح الجزائري نورية قزدرلي عن 99 عاماً

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الجزائر - رويترز 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعت الأوساط الرسمية والفنية في الجزائر، أمس، الممثلة نورية قزدرلي، إحدى رائدات المسرح الجزائري، التي توفيت عن عمر ناهز 99 عاماً.

وقال الديوان الوطني للثقافة والإعلام في بيان: «ببالغ الحزن والأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا خبر وفاة المغفور لها، بإذن الله، أيقونة المسرح الجزائري، الفنانة نورية قزدرلي».

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ولدت الفنانة الراحلة باسم خديجة بن عياد في مدينة تيارت بشمال الجزائر عام 1921، وتزوجت في سن مبكرة من الممثل مصطفى قزدرلي.

بدأت مشوارها الفني عام 1945، وكان لها الفضل، مع الممثلة كلثوم، وغيرهما من الرائدات، في تغيير نظرة المخرجين والمجتمع إلى عمل المرأة بالمسرح.وشاركت في نحو 200 مسرحية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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